德国总统塞尔维亚总统分别会见王毅

本报慕尼黑2月14日电 （记者花放）2月14日，德国总统施泰因迈尔在慕尼黑会见国务委员兼外长王毅。

施泰因迈尔首先请王毅转达对习近平主席的良好祝愿。他表示，在中国人民抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，我代表德国人民表示诚挚慰问。中国防控疫情的力度、速度和效果让我们充满钦佩，德方愿继续向中方提供支持和帮助。我们不能让恐慌像病毒一样感染我们。德方会保持冷静、理智，继续开展两国间正常的交往与合作。施泰因迈尔表示，德方高度重视德中关系，愿同中方继续保持密切高层交往，共同维护多边主义、自由贸易和国际秩序。

王毅向施泰因迈尔转达习近平主席的亲切问候。王毅表示，中国人民正在习近平主席领导下团结一心，全力抗击疫情，目前防治工作已取得积极进展，并有效阻止了疫情向其他国家蔓延。中国对维护全球公共卫生安全高度负责，为此作出了贡献，付出了牺牲。我们不仅有能力战胜疫情，也有信心把疫情造成的影响降到最低，实现今年既定的发展目标。王毅表示，中德同为负责任的大国，有必要加强战略合作，共同维护世界的和平稳定。

2月14日，国务委员兼外长王毅在慕尼黑应约会见塞尔维亚总统武契奇。

武契奇表示，塞尔维亚同中国有着铁哥们般的友情，这份友谊对塞尔维亚至关重要。我们永远都是中方可以信任和依靠的伙伴。不管中方有什么需要，什么困难，请随时告诉我们。我本人愿随时访华，以实际行动体现对中国人民的坚定支持。请你向习近平主席以及中国人民转达塞尔维亚人民的崇高敬意。在我们的心中，将永远装着中国和中国人民。

王毅表示，我首先要转达习近平主席对你的亲切问候。疫情发生后，总统先生第一时间给习主席发来信函表示慰问。你刚才所说的一番话，又让我们深受感动，充分体现了中塞患难与共的兄弟之情。我们对有着塞尔维亚这样的好朋友而感到骄傲和自豪。当前，中国抗击疫情的斗争已经取得积极进展，相信在中国人民努力下，在包括塞尔维亚在内各方的坚定支持下，这场斗争取得最终胜利只是时间问题。王毅表示，塞尔维亚规模虽小，但却是一个堂堂正正的国家，是一个讲原则、重情义、有骨气的国家，中国也将与塞方永远站在一起。

《 人民日报 》（ 2020年02月16日 03 版）

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