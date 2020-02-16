“疫情不止，我们的行动不会停止”（患难见真情 共同抗疫情）

为中国抗击新冠肺炎疫情出力鼓劲，是海外华侨华人共同的心愿。接受本报记者采访的华侨华人纷纷表示，中华民族是自强不息的民族，从来没有被任何灾难压垮，大家团结一心，众志成城，一定能打赢这场疫情防控阻击战。

“能为家乡尽一份绵薄之力，我感到十分荣幸”

紧急行动起来，筹措援助物资，是很多海外华侨华人不约而同作出的选择。

“我的根在中国。能为家乡尽一份绵薄之力，我感到十分荣幸。”在巴拿马生活了29年的何小娟由衷地说。她和巴拿马江门五邑青年联合总会的成员第一时间积极联系首都巴拿马城及科隆自由贸易区多家供应商，费尽周折将筹措到的物资运到中国。

这些天，美国洛杉矶天马物流集团的仓库里也是一片忙碌。卸货、登记、分类、装箱，大家争分夺秒地干活。天马物流集团董事长罗豪在办公室和仓库间跑进跑出，手机好像黏在了耳朵上，电话就没停过。“这些天实在太忙了，美国南加州湖北同乡会、美国贵州商会、南加州云南同乡会、南加州橙县华人联合会、内布拉斯加华人协会等都送捐赠物资过来。还有许多人是以个人名义捐赠的。现在我们这里干活的多数是义工，有公司老板、职员、留学生，大家上午九十点钟就来了，有时能干到夜里。所有努力只为一个目标：尽快把医疗物资运往国内，帮助国内人民早日战胜疫情！”

太忙，也是俄罗斯圣彼得堡俄中商务园总经理陈志刚最近一段时间的感受。新冠肺炎疫情暴发后，找货、验货、运输、发货，是俄中商务园的头等大事。为抢时间，商务园三次派员工直接将部分物资送回中国。尤其值得一提的是，第一个自告奋勇的“逆行者”是来自台湾地区的青年女职员陈湘雅。陈志刚强调：“我们是一家人。疫情不止，我们的行动不会停止。”

“出一份力，尽一份心，是我们应尽的责任”

2月13日，美国华盛顿地区同乡会联合会（同乡联）募集的医疗防护物资由国航运抵中国。这是近来同乡联向国内发送的第三批防疫物资，它们将被送往武汉市第三医院、第八医院和第九医院。同乡联理事长黄雷表示，这批物资包括口罩、防护服、护目镜等。迄今，同乡联已募集约20万美元（约合139.5万元人民币），正在积极采购第四批物资，争取下周发往国内。“疫情是中国和世界共同面对的问题，没有哪一个国家可以置身事外。作为华侨华人，出一份力，尽一份心，是我们应尽的责任。”

在澳大利亚，西澳大利亚广东同乡会顾问、95岁高龄的刘茂昌得知中国暴发新冠肺炎疫情后，第一时间捐出2000澳元（约合9300元人民币）。刘茂昌老人的儿子刘栋良表示，父亲虽然在海外多年，但一直心系中国——“祖（籍）国遇到困难，我们想尽力帮一下。”

埃及中国统促会和华联会会长陈建南发起为中国募集医疗物资的活动，得到当地华侨华人的积极响应，很快募集到口罩、医用手套等物资发往浙江。陈建南表示，这段时间，中国抗击新冠肺炎疫情是他和许多旅埃侨胞心里最牵挂的事，由衷希望为战胜疾病作出贡献。

“中国一定能取得疫情防控阻击战的胜利”

“中国政府以全面的防控措施有效阻止了疫情扩散，我们全力支持中国政府的行动。”菲律宾华商联总会理事长林育庆表示，中国人民受到疫情影响，菲律宾华侨华人理所当然要伸出援手。据林育庆介绍，由菲律宾华商联总会、菲华各界联合会等11家单位组成的菲华社救灾基金会向疫情严重地区捐款1440万比索（约合199万元人民币）。

柬埔寨柬华理事总会在5天时间内募集到近40万美元（约合279万元人民币）。会长方侨生表示：“我们看到，在中国政府强有力的领导下，疫情正逐步得到控制。相信只要海内外中华儿女万众一心，疫情扩散蔓延势头一定能遏制住。”

泰国中华总商会永远荣誉主席陈振治表示，中国正进行着一场至关重要的疫情防控阻击战，海外华侨华人绝不能袖手旁观。“有爱不惧风来急，风雨过后是晴天。在中国政府的坚强领导下，中国一定能取得疫情防控阻击战的胜利！”

（本报北京、里约热内卢、洛杉矶、莫斯科、华盛顿、堪培拉、开罗、曼谷2月15日电 记者曲颂、朱东君、王如君、张晓东、张梦旭、陈效卫、黄培昭、丁子、赵益普）

《 人民日报 》（ 2020年02月16日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)