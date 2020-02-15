真情守望 我们打包陪伴你

人民网旧金山2月14日电（记者邓圩）2月14日是美国民众重视而喜爱的情人节。一大早，一贴情意绵绵的告白就感动了旧金山湾区的华人华侨。湾区华侨李竞芬在工作微信群给记者发来一张贴纸：“爱在武汉 真情守望”。

贴纸的上面还有一行小字：“情人节，我们打包陪你”。跨越太平洋，从北美到中国，从湾区到武汉，这张贴纸正贴在湾区华人捐赠的防疫物资包装箱上运往中国。

这句话的背后，是侨路基金会等华侨群体一个多月来为了支援中国防控疫情，经常加班加点地筹措物资。

从大年三十到2月14日，侨路基金会等湾区华人华侨组织加班加点筹集和打包， 14批捐赠防疫货物通过南方航空旧金山公司和阿里巴巴的绿色通道送往国内。侨路基金会共同主席李竞芬告诉记者，“我们做的真的微不足道。就是想让一线奋力防疫的医护人员知道，我们海外华人在一直支持他们！”

从百岁老人到蹒跚孩童都在积极参与。旧金山湾区华人纷纷向翰林文教基金会、美国湖南联谊会、侨路基金会合作组织的捐赠活动捐赠爱心，支持中国防控疫情。10多天时间筹集资金20多万美元购买防疫物资，这些物资有符合医用标准的N95口罩、医用一次性口罩、防护服、隔离衣、手术鞋帽、护目镜，也有消毒纸巾等华人大家认为防疫中用得上的物资。捐赠办公室昨天又购进一批维他命C1000送往一线，他们说：“希望一线的医护人员百忙中能够一天含一片维他命C,帮他们增强抵抗力。”

急难中，处处见真情。负责绿色通道运输的南方航空旧金山公司，从总经理到每一个员工，每天转换着调度员、搬运工、协调专家的角色，就是为了用尽现在的运力，腾出更多运输空间。这些天华侨义工、航空公司、大威货运等湾区物流公司共同组成了最快速人旧金山-中国物流团队。连帮着推送搬运货物的印度小哥也不接受物流队伍给的小费，他说：“你们把钱捐给中国！”

“支援武汉，武汉加油”，少不了湖北同乡会。加州湖北同乡总会1月23号开始倡导组织了“支援武汉，武汉加油”的募捐行动。截止到2月7号，南北加州共筹得善款13万美金，通过从国际医用口罩企业生产基地直接大宗采购的方式，采购了20万只医用口罩，包括其他捐赠物资包含防护服、护目镜等，已经直接送达武汉及周边地市的医院和社区医疗服务机构。

支持疫情防控，中资机构理当第一线。在这场海内外华人一同抗击的战“疫”中，中国国航、南方航空、东方航空、海南航空、厦门航空、西南航空、春秋航空、华夏航空等为援助武汉开启“绿色通道”，免费运送护航防疫物资。北美多家中国航空公司疫情一开始就随时待命，做好为国内运输医疗专业力量！

南方航空公司旧金山营业部上门为瀚海硅谷科技园的捐赠物资打包运输

中国电信美洲公司立足美国20年，疫情当前，公司员工发动亲朋好友想方设法自发购买了4000多件N95医用口罩送往武汉；被誉为“中国虾王”的国联水产在疫情一开始就开启全球市场关系紧急筹措优质医疗物资，2月15日国联从墨西哥购买的2万只N95医用口罩第三批防疫医疗物资将抵达中国。据了解，截至目前国联在其他国家累计采购了3万只N95防护口罩、5万只一次性医用防护口罩以及25吨水产品，已经全部捐往一线 。

新一代中国留学生成为此次支持祖国的主力。1月23日，武汉大学与华中科技大学两大北加校友会共同发起了Wuhan United的行动，从加州到武汉，21小时的极速驰援从这里开端，也因此成为海外学子支援防疫的一面旗帜。据了解，武汉封城18天，Wuhan United联合国际救援组织Direct Relief陆续送往国内医疗物资早已超过15吨。2月4日，立春之日，Wuhan United执行团队决定正式注册以Wuhan United命名的非营利组织并继续与武大、华科两大校友会保持密切合作为疫情防控出力。与此同时，武汉大学大纽约地区校友会到目前筹款已超过127万美元，向湖北各医院定点送达医疗物资总价值超过67万美元。

武汉大学大纽约地区校友会会长毛学军说，不仅武汉大学海内外各地校友会、企业家联谊会等机构紧密合作，斯坦福大学医院、北大、清华、中科大的校友会等多家机构，也从寻找货源、甄别物资、募集捐赠、协调物流、货物运输、法律服务等方面提供支持。募捐过程中，武汉大学海内外各地校友会在物资采购、物流运输等方面联系紧密、互通有无。

从美国到武汉，这些日子就像一场接力赛，与时间赛跑的万里驰援在海外学子中从未间断。北京大学、清华大学、复旦大学、中山大学等多家高校北美地区校友会也从疫情之初全力筹措，积极运送捐赠防疫物资。2月11日，由63家高校校友会，约5万多校友组成的南加州中华高校校友会联盟支援疫情严重地区的“高校联盟·并肩武汉”捐赠活动第四批支援物资顺利抵达厦门机场。南加州高校校友会联盟会长王檑告诉记者，联盟目前送往国内的4批物资包括29000个N95口罩，17000个护目外科口罩，78300个普通外科口罩，2787个护目镜，1300套防护服，和131000只医用手套，已经全部抵达武汉一线和指定医院，共有18家医院和单位受赠。

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