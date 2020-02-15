崔天凯: 中国欢迎各国专家来帮助我们

人民网华盛顿2月14日电(记者 张梦旭) 2月13日，中国驻美国大使崔天凯接受美国全国公共广播电台 “早间新闻”节目主持人英斯基普采访，就中国抗击新冠肺炎疫情等回答了提问。

崔大使说,新冠肺炎疫情是对中国的巨大挑战，某种程度上来说，对整个国际社会也是一个巨大挑战。 随着社会发展和经济增长，应如何解决公共卫生需求、应对像这样的传染性疾病，这是对整个国际社会和所有政府的挑战。有人说挑战是前所未有的，我们的应对措施也是前所未有的。这是事实。我们正尽全力防控疫情，治疗患者，并努力降低疫情对经济和社会活动的影响。我们仍在全力以赴。

崔大使表示,新型冠状病毒是一种全新的病毒，一开始人们对它知之甚少，因此需要一个加深对其了解的过程。中国处在疫情的最前沿。事实上，在此次疫情爆发前，我们就已确定了推进国家治理体系和治理能力现代化的目标，这符合中国改革进程的总体目标。此次疫情爆发印证了我们确定这一目标的正确性，我们要尽全力实现。但这是一个不断发展的过程，期间总会出现新的挑战，我们也总要取得新的进步，而不是驻足不前。我相信我们将从此次疫情防控中学到更多并做得更好。

对于中国是否欢迎美国卫生专家去中国协助抗击疫情,崔大使说,中国欢迎各国专家来帮助我们。世界卫生组织正协调组织专家组来华，其先遣组已经先期抵达并开展工作。但是大家也要理解，全中国人民正全神贯注抗击疫情，我们必须采取有序方式接受外国专家。我们还要保护好这些专家，因为他们会面临被病毒感染的风险。美国已向世界卫生组织推荐了一份来华名单，中国正与世界卫生组织进行沟通。

主持人还提问说:”为防止病毒传播，中国可以封锁整个城市的举动令人印象深刻，因为这在美国不太可能发生。”崔大使回应道,美国也曾遇到过自然灾害、紧急事件，在卡特里娜飓风时的确没有封城，但城市却陷入混乱。我们对武汉等城市实施封城，目的是为了阻止病毒传播，为了保护更多的人。我们当然付出了高昂的代价，但这么做是为了更广泛的全世界的利益。如果不能阻止病毒传播，其他国家就会被殃及，从而造成国际性危机。因此，我觉得我们所做的正体现了“我为人人，人人为我”，这么做是为了全世界。同时我们也感谢国际社会的支持和帮助。

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