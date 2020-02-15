联合国工业发展组织助力中国防控疫情

中新社柏林2月14日电 维也纳消息：中国常驻维也纳联合国代表王群大使与联合国工业发展组织总干事李勇14日在维也纳签署了关于工发组织向中方提供抗击新冠肺炎疫情相关物资的协议。据此工发组织将尽快为中国提供10万只医用N95口罩、2万件防护服、以及医疗废物处理设备等急需医疗物资，助力中国防控疫情。

王群在签字仪式上表示，李勇总干事日前专门致信习近平主席，表达了对中国政府和人民抗疫斗争的全力支持。今天，工发组织又利用其全球采购网络优势，高效地向中方提供了急需的抗疫物资。中国有句名言，患难见真情，工发组织对中方抗疫努力的宝贵支持就是体现这一精神的最好例证，也是双方强有力合作关系的最好说明，中方谨对工发组织表示衷心感谢。

王群说，中国的疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段，尽管除湖北省以外的其他地区疫情已经得到很好的控制，每日新增确诊病例实现了“十连降”，但湖北省和武汉市的疫情形势仍然严峻。中国相关企业正加快复工达产，全力生产口罩、医用防护服等抗疫物资，但在疫情严重的湖北省和武汉市等地，口罩、防护服还是比较紧缺。工发组织此时捐赠是为我们雪中送炭，令我们倍感温暖和感动，也给我们增添了战胜疫情的信心。我们将按照规定流程，尽快把工发组织的捐赠物资发运国内，送到最急需人们的手中。

李勇表示，在习近平主席的领导下，中国积极开展疫情防控工作，所付出的巨大努力令世界瞩目、让世人称赞，所取得的积极防控成效有目共睹。中国不仅是在维护本国人民的身体健康和生命安全，也是在为维护全球卫生安全作出贡献。在整个抗击疫情的过程中，中国并非孤军奋战。包括工发组织在内的国际社会各方始终同中方感同身受，同中国政府和中国人民坚定站在一起。工发组织作为中方有力的合作伙伴，为能够发挥自身优势，为中国疫情防控工作尽一份心、出一把力感到由衷高兴。希望本次捐助能为中方抗疫的努力带来实实在在的帮助。工发组织将继续关注、支持和帮助中方的抗疫努力。相信在中国全国上下团结一致共同努力下，中方一定能够早日战胜疫情。(完)

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