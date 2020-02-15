美国与塔利班准备开始7天的短期停火

人民网华盛顿2月14日电 （记者李志伟）据《纽约时报》14日报道，美国和塔利班同意在未来一段时间开始一个为期7天的短期停火。这是双方迈向和平协议的第一步。美国和塔利班同意减少暴力，减少敌对行动，但这“并非彻底的停火”。

美联社报道说，一名美国高级官员透露，美国和塔利班已同意在阿富汗减少暴力，开始一个为期7天的停火。这一短暂的停火可能在未来10天“很快生效”。同时，报道说，美国与塔利班最早可能于本周末宣布正式的消息。

这位美国官员说，塔利班已承诺停止路边袭击、自杀式炸弹袭击和火箭弹袭击。如果双方遵守第一步的短期停火，双方将进一步签署一份协议，并将启动包括阿富汗所有相关方的和平谈判。

《纽约时报》评论说，这可能是美国从阿富汗撤军并结束长期战争计划的第一步。据悉，目前美国在阿富汗驻扎约12000至13000名士兵。美国的阿富汗战争已经持续了19年，成为美国历史上最长的战争。

当天，美国国务卿蓬佩奥在德国慕尼黑会见了阿富汗总统阿什拉夫?加尼。

美联社引用一位塔利班官员的话说，第二份协议将于2月29日签署，而阿富汗各方对话将于3月10日开始。德国和挪威已提出举办此次会谈，但尚未决定具体地点。这位塔利班官员表示，外国部队将逐步撤离，并将在18个月内分阶段进行。

不过，据《卫报》报道，14日当天，阿富汗东部楠格哈尔省又发生了一次空袭，一辆载有平民的汽车成为袭击目标，8名遇难者中有一名是儿童。

值得注意的是，美国去年在阿富汗投下的炸弹数量达到创纪录的水平。双方的行动变得越来越血腥，针对平民的攻击也有所增加。

(责编：刘叶婷、杨牧)