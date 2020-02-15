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驻法国使馆新闻发言人就针对中方防控疫情
的少数不负责任言论发表谈话

2020年02月15日09:31  来源：人民网-国际频道
 

人民网巴黎2月14日电 （记者李永群）中国驻法国使馆新闻发言人14日就针对中方防控疫情的少数不负责任言论发表谈话，全文如下：

近期，围绕中国政府和人民防控新冠疫情的斗争，世界卫生组织、各国政府和许多国外专业人士纷纷予以高度肯定和支持。

但我们也注意到了一些对中国毫无根据的恶意指责。比如，对中方在疫情爆发初期应对工作中的不足和失误幸灾乐祸，妄言这是中国“专制制度”造成的结果。说实话，面对如此突如其来的疫情，世界上有哪个国家敢说轻松应对。美国政府在应对2005年卡特琳娜飓风、2009年甲型H1N1流感疫情过程中问题百出，谁将其归咎于美国的国家体制或是资本主义制度？

有人指责中国政府“对于疫情的通报工作没有丝毫透明度，也根本无意去这样做”。恰恰相反，中国国务院联防联控机制每日举行新闻发布会，本着公开透明、高度负责的精神向中国民众和国际社会公布信息，实时公布疫情相关数据，覆盖确诊、疑似、重症、痊愈、死亡和隔离观察等各种情况。如果这都被认为是“隐瞒真相”，那么美国在2009年甲型H1N1流感疫情结束3年后才承认严重低估疫情，并以“统计问题”为由草草了事，谁又站出来批评过美国“隐瞒真相”？

有人指责中方依法处理问题官员是在“找替罪羊”。近期，中国多个省市对干部应对疫情不力的问题展开查处，一些官员被问责，甚至免职。这充分说明了中国特色社会主义制度强大的纠错能力。在2005年卡特琳娜飓风、2019年美国加州森林火灾和澳大利亚山火等灾难发生后，这些国家有哪些政客、哪些官员被问责、被免职？他们的总统和总理照常外出度假。

还有人指责中国政府对舆论“加强审查控制”，称中方依法关闭散布谣言的微信账号“相当于宣判了该用户的社会死亡书”。要知道，脸书仅去年前三个季度就删除了54亿个虚假账户，是不是可以说脸书宣判了54亿份“死亡书”？同样的事情，为什么在西方就是“打击假新闻”，在中国就是“钳制言论自由”？要知道，此次西方各大社交平台已共同出手打击疫情谣言。

这些谬论背后的逻辑其实很简单，就是双重标准，有些事西方做得，中国做不得；有些问题在西方属技术问题，在中国就是制度问题。我们对此并不感到奇怪，说到底是“西方中心论”在作祟：

中国用几十年的时间走完了西方国家几百年的发展历程，现在中国中等收入群体人数已经超过了美国总人口。有些人无法接受一个没有套用西方模式、一个历经百年积贫积弱的国家成功崛起的事实，心里不平衡、不服气。而其外在表现就是，一旦中国遭难，就有人迫不及待地跳出来，用最恶毒的语言对中国进行落井下石式的攻击。从“中国是真正的东亚病夫”，到“冠状病毒—中国制造”，再到直接写“黄色警报”和“黄祸”，将疫情同中国、同中国人民乃至整个亚裔群体划等号，不一而足。类似的侮辱性言论如果用在他们自己身上是违法和不道德，如果用在非洲裔或阿拉伯裔身上则是政治不正确，而用在中国人身上就成了“言论自由”。

部分媒体、学者“逢中必反”达到了偏执的程度。我替那些自称的中国问题专家感到悲哀，他们研究中国几十年，却并不了解中国。他们专注于中国存在的“问题”，希望找到中国失败的蛛丝马迹，却无兴趣探求中国之所以迅速发展壮大的原因，导致他们对中国的判断一错再错。他们指望这次严重疫情可以击垮中国共产党领导的社会主义中国。这些人自己蒙住双眼，也误导了本国民众，自欺欺人，误国殃民。

面对突如其来的新冠疫情，中国党和政府高度重视。我们本着对中国人民和国际社会高度负责的态度，采取了最全面、最严格的防控举措，很多远超《国际卫生条例》要求和世界卫生组织建议。我们对武汉这样一个人口过千万的城市、湖北这样一个人口达5900万的省采取严格的控制措施，作出了巨大牺牲。有些人说中方防疫举措“侵犯人权”。对不起，你们正在享受这些举措带来的好处。根据世界卫生组织数据，截至本月10日，在中国以外仅有319个确诊病例，1人死亡。相比而言，2009年美国甲型H1N1流感发生后，美国政府在长达半年时间里未采取任何防控措施，致使疫情蔓延至全球214个国家和地区，造成160万人感染，超过28万人死亡。如果没有中国人民如此巨大的牺牲，现在的全球疫情肯定是另外一番景象。我们不奢求西方媒体的颂扬，我们只希望能够被公平、公正地对待。（完）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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