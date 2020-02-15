“意大利人民同中国人民站在一起！”

黑白琴键，温暖万千。

2月13日晚，罗马夜色迷人，步入金碧辉煌的意大利总统府奎里纳莱宫，此处华灯璀璨，一场有着特殊意义的音乐会正在进行。著名旅意华人钢琴家居觐指间跃动的音符，将数首中外名曲演绎得淋漓尽致，赢得了在场听众不绝于耳的掌声。

万里之外的中国，全民正上下全力奋战于防控新型冠状病毒的战火硝烟之中。值此非常时刻，意大利总统马塔雷拉决定在总统府举办这场特别的音乐会，向中国人民传达意大利人民的友好情谊，也向意大利社会表明开放包容、摒弃恐慌与歧视的强烈信号。

“疫情是我们共同的敌人”

“这场音乐会象征着意大利人民与中国人民之间的友谊，今年也是意中建交50周年，两个国家全力推进真诚合作的双边关系。”音乐会开始之前，马塔雷拉表示，“疫情是我们共同的敌人，意大利对中国紧急防控疫情，以及为保障国际卫生安全的努力充满信心，表示支持。”

早在2月6日，马塔雷拉便到访罗马一所有大量华人子女就读的小学，与孩子们亲切交流、握手问好，希望通过此举消除意大利民众对疫情的担忧情绪，同时温暖地展现了对中国的友好。

“在习近平主席的领导下，中国各项防控疫情工作有序推进，意大利人民愿同中国人民共渡难关。”音乐会现场，意大利外交部长迪马约在接受人民网记者专访时说到，“当前中国正在经历一个困难时期，祝愿中国人民一切顺利，意大利已准备好为中国政府提供帮助。”

2020年是中意建交50周年，中意文化和旅游年大幕开启，两国关系发展进入新节点。迪马约说表示，“这是一个值得铭记和隆重纪念的特殊年份，今晚这场见证了意中两国深厚友谊的音乐会为两国共同纪念这一重要的历史时刻拉开序曲，祝愿意中两国人民、两国政府之间的友谊日久弥新。”

“在中国人民全力防控疫情的特殊时刻，马塔雷拉总统在特殊的地点，举办了这场特别的音乐会，是在向中国人民传达特殊的友谊和支持。”中国驻意大利大使馆李军华大使表示。

“我们紧紧相连”

音乐会上，居觐特意演奏的湖北名曲《洪湖水 浪打浪》引得全场观众屏息凝听，把音乐会的现场推向高潮，悠扬而熟悉的旋律触动着在场的每一位听众柔软的内心，富有中国韵律的曲调领着现场听众如同亲临湖北河川纵横的唯美画面,音乐让两国人民更加紧密联系在了一起。

这首乐曲凝结了所有中国海外游子对湖北人民的挂念，同时聚焦着意大利人更多的关注和目光，防控疫情已然成为全人类的共同战役。

罗马大学东方学院院长马西尼在接受人民网记者专访时谈到，“这场在意大利总统府举办的音乐会有着巨大的意义，在这困难时刻，意大利人民坚决同中国人民站在一起。”

在意大利首次确诊感染病例的第一时间，在马西尼的号召下，罗马大学汉语专业的12名意大利研究生在短短的15分钟内组成了志愿者团队，主动为医学隔离的中国人提供翻译服务。2月13日，在志愿者团队全天候不间断的帮助下，20名留意观察的中国游客经历了14天的隔离，搭上了回家的航班。

“我们很高兴看到他们无恙并且顺利地踏上了回家的路，我们学生志愿队的光荣任务也暂告一段落，但他们依然时刻待命，准备再次奔赴志愿服务前线。”马西尼说，“在这场战斗中，中国政府及时采取有效措施，行动迅速及时，这些举动让我们看到了中国政府的决心。我坚信，中国也很快能够战胜疫情，中国对于世界的发展来说太重要了。全世界，包括我们的学生都在尽着自己最大的努力与疫情作战，这支志愿队只是意大利各地学校的老师以及学生支持中国防控疫情的一个缩影，我们和中国人民紧紧相连，我们充满信心。”

“加油中国，加油武汉！”——连日来，从时尚之都米兰到文艺复兴发祥地佛罗伦萨，到永恒之城罗马，再到南部城市那不勒斯，意大利从南到北此起彼伏着这样响亮并充满力量的祝福，除了来自政府的支持，更有来自民间各界的问候。

“中国一定行！”

最后一个音符落下，全场掌声雷动，在场的意大利听众为中国观众慷慨地送上了支持、祝福，他们相信中国一定能够早日战胜疫情，度过难关。

“我非常荣幸能够用音乐来声援我的祖国和同胞们。大家众志成城，团结一致防控疫情。”钢琴家居觐在演出结束后接受人民网记者专访时表示略显哽噎，“我最后加演的曲目是《翻身的日子》，因为我相信好日子就要来了，大家坚持住，会越来越好的。武汉加油，中国加油！”

在音乐会现场，记者见到了2019年第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛总冠军雅各布·杰摩勒（中文名郑彦柯），这场动情的音乐会令他感慨万千。

“这场音乐会给我们的传递一个信息是，中国不只是一个人自己在孤军作战，疫情关乎全球的福祉，是全人类的大事，全世界有千千万万的人民一直牵挂着这场防控疫情的战争。”雅各布·杰摩勒谈到。

此刻，雅各布·杰摩勒的妈妈依然坚守在上海工作，从妈妈口中他得知了疫情的诸多细节，“妈妈告诉我，她在上海的小区有着严格的防疫措施和完善的配套服务，工作人员为居民们安装了一个APP，这个APP每天都会及时推送附近区域相关的疫情信息和注意事项。妈妈告诉我，上海很安全，日常生活能得到保障和满足，现在中国的情况正在越来越好。”

“每天在和中国朋友的聊天中，我感受到了中国人民的众志成城和坚强意志，相信这场与病毒的抗争很快就会过去，中国一定行！我对中国充满自信。 ”雅各布·杰摩勒告诉记者。

曲终人散，余音绕梁。这场特殊的音乐会充满着祝福中国的温暖，这些温暖凝聚成一股强大的力量，这是支持中国的力量！

（人民网驻罗马2月15日电 记者叶琦 孔歌）

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