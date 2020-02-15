吴海涛：解决过渡司法问题应秉持三原则

人民网联合国2月13日电（记者李晓宏） 安理会13日上午举行“在冲突中和冲突后过渡司法问题公开辩论会”，中国常驻联合国副代表吴海涛在发言中表示，过渡司法问题应该在建设和平与持续和平的框架下加以推进，并严格限制在冲突中和冲突后局势中进行讨论。

吴海涛说，当前一些冲突国家和地区面临着艰巨的战后重建任务。饱受冲突之苦的人民殷切期盼早日恢复国家法治与公正，走上可持续发展的道路。联合国建设和平体系致力于协调国际社会支持冲突后国家开展重建，为有关国家巩固和平成果、实现可持续发展发挥了积极作用。作为建设和平的重要领域之一，过渡司法问题应秉持三项原则。

一是应以《联合国宪章》及公认的国际法为基础，尊重一国主权与领土完整。应尊重当事国以符合本国国情的方式循序渐进地推进过渡司法进程，不能强加外来模式，更不得借此干涉当事国内政或介入当事国内部矛盾。只有在坚持主权原则基础上，过渡司法的努力才具有正当性，才能获得当事国的信赖，才能发挥促进和平与发展的作用。

二是应帮助当事国加强能力建设，重在强化当事国司法系统职能。从长期看，任何特别措施、临时措施或外部措施都不能够取代一个有效运转的国内司法系统。经过长期动乱和冲突，当事国法治体系受到较大影响，普遍面临资金、技术和人才匮乏的困难。国际社会应向当事国伸出援手，加强其能力建设。建设和平委员会作为联大和安理会共同授权成立的机构，具有兼顾政治安全和发展领域的优势，可以发挥重要作用。

三是应正确看待过渡司法同政治进程、经济发展、社会融合的关系，采取综合措施促进法治与司法公正。过渡司法不是单纯的法律问题，它应该服务于在当事国实现持久和平稳定，服务于经济发展和社会进步，服务于当地人民的长远和根本利益。在推进过渡司法过程中，应积极开展安全部门改革和解武复员工作，采取消除贫困、促进就业等经济社会领域举措，以发展促和平，实现民族和解，消除冲突隐患。

吴海涛指出，法治和正义不仅要体现在国家层面，也要体现在国际层面。当今世界上很多延宕数十年的冲突无法解决，各方隔阂日益加深，令人痛心。这些难题往往是违反国际共识、破坏基于国际法的国际秩序的苦果。坚持和平解决国际争端、禁止使用武力或以武力相威胁等国际法基本原则是《联合国宪章》的核心和当代国际秩序的基础，是各国必须遵守的国际法义务，是国际法治的应有之义。

吴海涛强调，安理会作为国际集体安全机制的核心，必须承担起维护国际法和国际关系基本原则的重任，需要有效推进政治解决，支持斡旋调解，团结合作，确保有关决议得到落实。只有这样才能真正预防和解决冲突，避免人为制造出更多分歧和分裂。应努力让世界人民享有同样的和平与繁荣愿景，推动构建人类命运共同体。正如已故前联合国秘书长安南先生2004年9月在联大所讲：“那些寻求正当合法之理由者，必须身体力行；那些援引国际法者，必须自己遵守国际法。”

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