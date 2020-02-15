林松添大使就中国抗击疫情接受南非主流电视台直播采访

人民网约翰内斯堡2月14日电 （王磊）2月13日，中国驻南非大使林松添应南非卫星电视五台（eNCA）新闻时事黄金栏目《早安南非》邀请，就新冠肺炎疫情、中国政府应对举措和积极成效以及疫情对中国经济影响等接受直播采访。

林大使介绍了新冠肺炎疫情最新情况以及在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民团结一心、众志成城抗击疫情取得的积极进展，指出在中国武汉爆发的新冠肺炎传染性很强，是致命的病毒，但事实证明疫情总体可防可控可治。

林大使并通过详实数据对比，阐明目前中国疫情防控已呈现“两降一升”的积极态势，并表示，中国每日新增确诊病例2月4日达到峰值3887例，此后8天持续下降，11日已降至2015例；每日新增疑似病例2月5日达到峰值5328例，此后持续下降，11日已降至3342例。同时，全国每日新增治愈人数已从2月5日起大幅增加，累计治愈4740人，说明中国防控举措已取得积极成效。

针对疫情对中国经济影响，林大使指出，为坚决阻断疫情在中国和对外传播扩散，中国政府采取了最果断、最严格的防控举措。这是中国为抗击这种未知病毒而付出的巨大但必需的代价，以免付出更大代价。疫情对中国经济产生了一定的短期影响，但从全年和中长期看不会有实质性影响。我们对中国政府尽快控制住新冠肺炎疫情蔓延，战胜疫情，并迅速组织复工复产，实现预期发展目标充满信心。

林大使最后表示，外界对新冠肺炎疫情感到害怕并产生焦虑情绪是可以理解的，但恐慌都是人为制造，完全没有必要。

南非卫星电视五台（eNCA）是南非最大的私人电视台，覆盖近千万人口。《早安南非》是该台最受欢迎的新闻时事类节目。

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