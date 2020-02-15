非洲疾控中心支持埃塞航空维持往返中国航班

人民网约翰内斯堡2月14日电 （记者 万宇）亚的斯亚贝巴消息：非洲疾病控制与预防中心主任约翰·肯格松14日在非盟总部举行新闻发布会，介绍非洲应对疫情的现状和举措。肯格松说，目前非洲国家仍无新冠肺炎确诊病例。他还对埃塞俄比亚航空保持往返中国航班的举措表示支持。

肯格松在发布会上表示，截至14日新闻发布会当天，非洲仍无新冠肺炎确诊病例，51个疑似病例经标准检测程序结果均为阴性，被排除。

肯格松说，目前有超过16个非洲国家的实验室已经有新冠病毒的检测能力。到2月20号，还将有20个非洲国家的实验室获得病毒检测能力，这一扩展速度非常快。非洲国家使用的是德国柏林一公司开发的新型冠状病毒检测方案，符合国际标准。

非洲疾控中心已经成立非洲新型冠状病毒特别工作组应对这一疫情。肯格松说，该工作组由五个工作小组组成，分为人员出入的监督检查；医疗机构的感染预防和控制；重症感染者的临床管理; 实验室诊断和分型；风险沟通和社区参与等。每个工作小组将由一个会员国和非洲疾控中心的代表共同领导，小组的成员将包括会员国，世卫组织以及专家等。"我们的疫情应对策略是快速发现，快速遏制。" 肯格松说。

肯格松介绍，目前40多个非洲国家的公共卫生人员分两批在肯尼亚内罗毕接受培训，增强在机场港口等人员出入节点的体温筛查和人员监控能力。他说，由于埃博拉疫情，非洲许多国家的机场都已经进行旅客的体温检测，现在这一检测能力正在增强，增加人工手持额温枪检查，提高准确率。

非洲疾控中心正与世卫组织、中国等各方保持密切合作。肯格松表示，目前有来自中国疾控中心的专家被派往埃塞俄比亚公共卫生研究所，协助机场的进出人员健康监控。埃塞俄比亚航空仍保持往返中国的航班，非洲疾控中心认为这是正确的举措。因为这符合世卫组织未限制人员的旅行和往来的政策。同时，埃塞航空也与非洲疾控中心和埃塞政府机构保持密切合作，应对可能发生的疫情。

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