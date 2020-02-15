人民网>>国际

非洲疾控中心支持埃塞航空维持往返中国航班

2020年02月15日09:02  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡2月14日电 （记者 万宇）亚的斯亚贝巴消息：非洲疾病控制与预防中心主任约翰·肯格松14日在非盟总部举行新闻发布会，介绍非洲应对疫情的现状和举措。肯格松说，目前非洲国家仍无新冠肺炎确诊病例。他还对埃塞俄比亚航空保持往返中国航班的举措表示支持。

肯格松在发布会上表示，截至14日新闻发布会当天，非洲仍无新冠肺炎确诊病例，51个疑似病例经标准检测程序结果均为阴性，被排除。

肯格松说，目前有超过16个非洲国家的实验室已经有新冠病毒的检测能力。到2月20号，还将有20个非洲国家的实验室获得病毒检测能力，这一扩展速度非常快。非洲国家使用的是德国柏林一公司开发的新型冠状病毒检测方案，符合国际标准。

非洲疾控中心已经成立非洲新型冠状病毒特别工作组应对这一疫情。肯格松说，该工作组由五个工作小组组成，分为人员出入的监督检查；医疗机构的感染预防和控制；重症感染者的临床管理; 实验室诊断和分型；风险沟通和社区参与等。每个工作小组将由一个会员国和非洲疾控中心的代表共同领导，小组的成员将包括会员国，世卫组织以及专家等。"我们的疫情应对策略是快速发现，快速遏制。" 肯格松说。

肯格松介绍，目前40多个非洲国家的公共卫生人员分两批在肯尼亚内罗毕接受培训，增强在机场港口等人员出入节点的体温筛查和人员监控能力。他说，由于埃博拉疫情，非洲许多国家的机场都已经进行旅客的体温检测，现在这一检测能力正在增强，增加人工手持额温枪检查，提高准确率。

非洲疾控中心正与世卫组织、中国等各方保持密切合作。肯格松表示，目前有来自中国疾控中心的专家被派往埃塞俄比亚公共卫生研究所，协助机场的进出人员健康监控。埃塞俄比亚航空仍保持往返中国的航班，非洲疾控中心认为这是正确的举措。因为这符合世卫组织未限制人员的旅行和往来的政策。同时，埃塞航空也与非洲疾控中心和埃塞政府机构保持密切合作，应对可能发生的疫情。

(责编：刘叶婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved