人民网>>国际

王毅应约会见梵蒂冈外长拉加格尔

2020年02月15日08:38  来源：人民网-国际频道
 

人民网慕尼黑2月14日电 （记者 花放） 当地时间2月14日，国务委员兼外长王毅在慕尼黑应约会见梵蒂冈外长拉加格尔。

拉加格尔表示，在中方抗击疫情的关键时刻，我代表方济各教皇和国务卿转达教廷对中方的敬意和支持，相信中方有智慧和勇气早日战胜疫情。方济各教皇熟悉中国和双方的交往，2018年双方签署的《关于主教任命的临时协议》十分重要，有利于促进天主教徒和中国人民的福祉，惠及世界和平。

王毅首先对拉加格尔转达教廷的慰问表示感谢。王毅表示，病毒是人类共同的敌人，需要国际社会携手应对。当前疫情已得到有效管控。中国是有着5000年文明的大国，历史上经历过各种大风大浪的考验，这场疫情同样阻止不了我们实现民族复兴的步伐。相信梵方会发挥建设性作用，推动国际社会以客观、理性、科学态度，支持和配合中方抗击疫情的努力，共同维护世界卫生安全。

王毅说，方济各教皇多次公开表达对中国的热爱和祝福。今天是中梵外长首次举行会晤，这是一段时间以来中梵交往的继续，也将为今后双方的往来开启更大的空间。双方签署的《关于主教任命的临时协议》是富有开创性的实践，取得了积极成果。中方愿与梵方进一步增进理解，积累互信，使双方积极互动的势头不断向前发展。

双方在会见中还一致认为，应着眼大局，共同推动不同文明互尊互鉴，共创和平世界。

(责编：刘叶婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved