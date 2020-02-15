王毅应约会见梵蒂冈外长拉加格尔

人民网慕尼黑2月14日电 （记者 花放） 当地时间2月14日，国务委员兼外长王毅在慕尼黑应约会见梵蒂冈外长拉加格尔。

拉加格尔表示，在中方抗击疫情的关键时刻，我代表方济各教皇和国务卿转达教廷对中方的敬意和支持，相信中方有智慧和勇气早日战胜疫情。方济各教皇熟悉中国和双方的交往，2018年双方签署的《关于主教任命的临时协议》十分重要，有利于促进天主教徒和中国人民的福祉，惠及世界和平。

王毅首先对拉加格尔转达教廷的慰问表示感谢。王毅表示，病毒是人类共同的敌人，需要国际社会携手应对。当前疫情已得到有效管控。中国是有着5000年文明的大国，历史上经历过各种大风大浪的考验，这场疫情同样阻止不了我们实现民族复兴的步伐。相信梵方会发挥建设性作用，推动国际社会以客观、理性、科学态度，支持和配合中方抗击疫情的努力，共同维护世界卫生安全。

王毅说，方济各教皇多次公开表达对中国的热爱和祝福。今天是中梵外长首次举行会晤，这是一段时间以来中梵交往的继续，也将为今后双方的往来开启更大的空间。双方签署的《关于主教任命的临时协议》是富有开创性的实践，取得了积极成果。中方愿与梵方进一步增进理解，积累互信，使双方积极互动的势头不断向前发展。

双方在会见中还一致认为，应着眼大局，共同推动不同文明互尊互鉴，共创和平世界。

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