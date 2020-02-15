王毅：鼓吹文明冲突论是开历史倒车

人民网慕尼黑2月14日电 （记者 花放） 当地时间2月14日，国务委员兼外长王毅在柏林接受路透社副总编加洛尼专访。加洛尼问中方是否认为中美会不可避免走向文明冲突。

王毅表示，所谓文明冲突的说法是一个伪命题。人类社会已经进入21世纪，人类文明也发展到很高程度，如果现在还鼓吹甚至制造文明冲突，就是开历史的倒车。

王毅表示，中方历来主张，不同文明没有高低优劣之分，各种文明都建立在自身深厚的历史人文积淀中，都有其独特的价值。这个世界是丰富多彩的，不同文明应该相互尊重、互学互鉴，共同推动人类的进步和发展。鼓吹“文明冲突论”的人，内心深处残留着西方文明优越论的潜意识。他们没有准备好，也不想接受任何非西方文明国家的发展和振兴。但这是不公平的。各国都是平等的国际社会成员，都有发展的权利。西方国家已经先发展起来了，其它国家也要快速发展，这是我们应有的权利。只有所有国家都发展起来，我们这个世界才能够繁荣稳定，我们才能共同建设好人类唯一居住的地球村。

王毅强调，美国的制度和模式，是美国人民的选择，中国从不干涉美国的内政。同时，中国特色社会主义制度，是中国人民的选择，并且已经在中国大地上取得巨大成功，美方也应尊重中国人民的这一选择。只要共同遵守联合国宪章宗旨和原则，特别是遵循不干涉内政原则，尊重各国的主权，不同社会制度国家就不会相互构成威胁。

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