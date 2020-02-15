人民网>>国际

王毅：鼓吹文明冲突论是开历史倒车

2020年02月15日08:36  来源：人民网-国际频道
 

人民网慕尼黑2月14日电 （记者 花放） 当地时间2月14日，国务委员兼外长王毅在柏林接受路透社副总编加洛尼专访。加洛尼问中方是否认为中美会不可避免走向文明冲突。

王毅表示，所谓文明冲突的说法是一个伪命题。人类社会已经进入21世纪，人类文明也发展到很高程度，如果现在还鼓吹甚至制造文明冲突，就是开历史的倒车。

王毅表示，中方历来主张，不同文明没有高低优劣之分，各种文明都建立在自身深厚的历史人文积淀中，都有其独特的价值。这个世界是丰富多彩的，不同文明应该相互尊重、互学互鉴，共同推动人类的进步和发展。鼓吹“文明冲突论”的人，内心深处残留着西方文明优越论的潜意识。他们没有准备好，也不想接受任何非西方文明国家的发展和振兴。但这是不公平的。各国都是平等的国际社会成员，都有发展的权利。西方国家已经先发展起来了，其它国家也要快速发展，这是我们应有的权利。只有所有国家都发展起来，我们这个世界才能够繁荣稳定，我们才能共同建设好人类唯一居住的地球村。

王毅强调，美国的制度和模式，是美国人民的选择，中国从不干涉美国的内政。同时，中国特色社会主义制度，是中国人民的选择，并且已经在中国大地上取得巨大成功，美方也应尊重中国人民的这一选择。只要共同遵守联合国宪章宗旨和原则，特别是遵循不干涉内政原则，尊重各国的主权，不同社会制度国家就不会相互构成威胁。

(责编：刘叶婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved