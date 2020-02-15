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王毅：中国对有塞尔维亚这样的好朋友感到骄傲和自豪

2020年02月15日08:21  来源：人民网-国际频道
 

人民网慕尼黑2月14日电 （记者 花放） 当地时间2月14日，国务委员兼外长王毅在慕尼黑应约会见塞尔维亚总统武契奇。

武契奇表示，塞尔维亚同中国有着铁哥们般的友情，这份友谊对塞尔维亚至关重要。塞方永远不会忘记中方在塞方面临困难时给予的真诚帮助，我们永远都是中方可以信任和依靠的伙伴。不管中方有什么需要，什么困难，请随时告诉我们。当前，中国人民正在习近平主席领导下全力抗击新型肺炎疫情，我本人愿随时访华，以实际行动体现对中国人民的坚定支持。请你向习近平主席以及中国人民转达塞尔维亚人民的崇高敬意。在我们的心中，将永远装着中国和中国人民。

王毅表示，我首先要转达习近平主席对你的亲切问候。疫情发生后，总统先生第一时间给习主席发来信函表示慰问。你刚才所说的一番话，又让我们深受感动，充分体现了中塞患难与共的兄弟之情。你强调不管中国和中国人民遇到什么样的困难，塞尔维亚都会坚定同中方站在一起。我们对有着塞尔维亚这样的好朋友而感到骄傲和自豪。当前，中国抗击疫情的斗争已经取得积极进展，相信在中国人民努力下，在包括塞尔维亚在内各方的坚定支持下，这场斗争取得最终胜利只是时间问题。王毅表示，塞尔维亚规模虽小，但却是一个堂堂正正的国家，是一个讲原则、重情义、有骨气的国家，中国也将与塞方永远站在一起。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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