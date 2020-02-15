王毅：中国愿在平等和相互尊重基础上加强同北约的合作

人民网慕尼黑2月14日电 （记者 花放） 当地时间2月14日，国务委员兼外长王毅在慕尼黑应约会见北约秘书长斯托尔滕贝格。

斯托尔滕贝格首先就新冠肺炎疫情向中方表示慰问。斯表示，中国政府和人民为抗击疫情作出了巨大努力，相信中方一定能够早日战胜疫情。在过去几十年里，中国取得了快速发展，给世界带来巨大福祉，中国在国际舞台上的重要性也不断上升。尽管中国在快速崛起，但北约并不把中国视作对手，而是愿意加强同中方的关系。北约一向主张，各国都应遵守和维护基于规则的国际秩序，愿就此与中国加强对话，同时也愿同中方在阿富汗、中东、伊拉克、军控等问题上开展合作。相信北约将在同中国的合作中获益良多，为维护世界和平与安全共同作出贡献。

王毅介绍了中国抗击疫情的最新进展。王毅表示，你刚才明确表示北约不把中国作为对手，也对中国取得的巨大发展成就予以积极评价，中方对此表示高度赞赏。中国是一个在文化基因里就崇尚和平的民族。目前，中国正在走的是一条同以往大国不同的道路，那就是坚持自身和平发展，坚持与世界合作共赢。中国始终奉行防御性国防战略，人均国防开支远远低于其他大国。中国还针对国际安全新形势，提出了共同、综合、合作和可持续的新安全观。这些都是对世界和平的积极贡献。我们将继续沿着和平与合作的正确道路坚定走下去。中国和北约成员不存在地缘矛盾和竞争，尽管双方在一些问题上存在分歧，但这不应成为双方交流合作的障碍。希望北约继续树立正确的中国观，把中国作为朋友和伙伴。中方愿在平等和相互尊重基础上不断加强同北约的对话与合作。

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