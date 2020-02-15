加拿大外长表示：加方将坚定同中国人民站在一起

人民网慕尼黑2月14日电 （记者 花放） 当地时间2月14日，国务委员兼外长王毅在慕尼黑会见加拿大外长商鹏飞。

王毅表示，当前中国人民正在团结一心全力抗击新冠肺炎疫情。在中方努力下，疫情已得到有效控制，治愈率不断上升。我们将继续毫不松懈，全力救治患者，同时继续与国际社会开展合作，争取尽早取得这场抗疫斗争的最终胜利。疫情发生后，我们看到加方始终秉持理性、冷静和科学的态度，向中方提供了宝贵支持和援助，中方对此表示赞赏和感谢。

商鹏飞表示，加方对习近平主席和中国政府在此次抗击疫情中表现出的杰出领导力感到钦佩，中方为防止疫情扩散作出了重要贡献，得到各方普遍赞赏。和其他一些国家不同，加方始终没有停止同中方的正常往来，也反对任何歧视性的作法，我们将继续这么做。总之，加拿大政府和人民将在这场战斗中同中国人民坚定站在一起，继续向中方提供一切必要援助。希望中国加油，武汉加油，早日战胜这场严重疫情。我也愿在双方方便的时候早日访华，显示对中方的支持。

王毅表示，中国和加拿大有着在困难时候相互支持的传统，我们愿同加方把这一传统弘扬下去。今年是中加建交50周年，我们愿意以此为契机，同加方加强沟通，共同解决目前双边存在的一些问题，推动中加关系和各领域合作早日重回健康稳定发展的轨道。

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