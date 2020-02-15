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王毅：中国用努力和牺牲赢得国际尊重和认可

2020年02月15日08:10  来源：人民网-国际频道
 

人民网慕尼黑2月14日电 （记者 花放） 当地时间2月14日，国务委员兼外长王毅在柏林接受路透社副总编加洛尼专访，就中国抗击新冠肺炎疫情等问题回答提问。加洛尼问面对严重疫情中方如何赢得国际伙伴的信任。

王毅表示，这场突如其来的疫情，确实给中国以及世界带来了一次严峻挑战。但中国政府和人民经受住了考验，用自己的努力和牺牲赢得了国际社会的尊重和认可。

王毅表示，疫情发生后，中国政府在习近平主席领导下，第一时间建立举国体制，汇集全国资源，采取最全面、最严格的防控举措迎击疫情，其中很多措施都远超世卫组织的建议和国际卫生条例的规定。我们以中国速度日以继夜抢救每一位患者的生命，用中国力量众志成城阻止疫情的进一步蔓延。经过艰苦努力，截止今天，湖北以外地区的新增确诊病例已经连续11天下降，治愈率快速上升，已经有7000多人康复出院，全国病亡率控制在2%左右，湖北以外地区为0.49%。这些数据和事实充分说明，中国采取的防控举措是正确和有效的，这次疫情总体上也是可控和可治的。正如习近平主席指出，我们完全有信心、有能力也有把握早日战胜疫情。

王毅表示，中国从一开始就采取公开、透明态度，及时通报疫情信息，开展国际合作。截止目前，在中国境外确诊病例不到总数的1%。中国不仅全力维护了本国人民的生命安全和身体健康，也有效阻遏了疫情在世界的扩散，为全球公共卫生安全做出了贡献，付出了牺牲。世界卫生组织多次高度赞赏中国的负责任态度，充分肯定中方采取的果断措施，对中国战胜疫情充满信心。到目前为止，已经有160多个国家和国际组织负责人向中国致电致函表示支持，几十个国家的政府和人民向中国捐助抗疫物资。对于这些善意，我们表示感谢。

王毅表示，中国有句话叫做“烈火炼真金”。经过这场疫情考验，中国人民将会更加坚强团结，中国经济将会更加稳健可持续，全体中国人民将以更坚实步伐，实现全面小康，迈向现代化进程。中国还有一句话叫做“患难见真情”。在共同抗击疫情斗争中，中国和各国之间的友谊和信任将得到加强和深化。各国都会意识到，我们身处一个地球村，国与国之间的命运已经紧密地联系在一起。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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