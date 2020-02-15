今天，我们都是武汉人（望海楼）

这些日子，我在北京，像无数人一样，心思全在千里之外的武汉。

北京大学，与我的母校武汉大学进行了一场温暖的互动。先是北京大学官方微信公众号公开喊话：“@武汉大学，北大陪你共克时艰”，并详述，先后有四批北大医疗队、427名北大医学人逆行冲锋，驰援抗疫一线；全球北大校友共同行动，为武汉、为湖北捐资捐物。随后，武汉大学官方微信公众号回复：“@北京大学，你的助攻已收到”，一句“岂曰无衣，与子同袍。守望相助，共克时艰”，看得观者泪目。

这不限于一个人或一所高校，是全社会对武汉的情谊。此地九省通衢，铁路南北纵贯线穿城而过，长江滔滔东流，公路四通八达，原本就是全国人民经常路过的地方。对武汉，人们怀有感情。这一次，全国人民对这座城市的疫情日夜关注，武汉的街道、楼房与医院，忙碌的医生、辛苦的警察、隐姓埋名的志愿者，拔地而起的火神山与雷神山医院，一幕幕场景在人们手机中刷屏。

人们对武汉的情谊，是从全国甚至全世界的角角落落发出的。来自全国各地的两万多名医生，出现在武汉空荡的机场、车站，逆行至最危险的医院；来自全国各地的口罩、防护服、护目镜、酒精、氧气罐，甚至蔬菜、水果、肉、家具，以最快的速度、最大的供给，源源不断送到武汉；来自全世界的医用防护用品，被海外华侨华人、留学生、公益组织，尽数搜罗，漂洋过海送到武汉。

我所描述的不是一段历史，而是正在发生的现实。这个国家的人民，曾以同样的热情支持过98抗洪、汶川地震、玉树地震后的灾区，此时此刻面对武汉疫情，我们的国家实力远胜过去，帮助力度也超越历史。

2008年，面对汶川地震，全国人民喊出了一句：“今天，我们都是四川人”。今天，我们要更加响亮地喊出：“今天，我们都是武汉人”。

这意味着，我们把武汉的事当自己的事，对武汉人民的痛苦感同身受，对病毒的痛恨发自肺腑，对正常生活的向往天下同心。这意味着，从美国发往火神山医院的一次性医疗手套箱子上，捐赠者署名“中华儿女”。这意味着，山东人把米面油菜往武汉扛，河南司机啃着冷干粮免费往武汉送货，新疆人用三天三夜打包苹果送往疫区。这意味着，曾被送到武汉免费救治的100多名汶川地震伤者，主动支援武汉100吨蔬菜，11位村民驾驶着的卡车上，就贴一句话：“汶川感恩你，武汉要雄起”。

我们总被感动得热泪盈眶。在这片血脉相连的土地上，我们从来不会看着灾难袖手旁观，也不会让同胞独自承担痛苦。今天，许多武汉同胞在隔离酒店，在方舱医院，在定点医院，在重症监护室，在抢救室，我们的心与他们在一起。

我们中最优秀的医务工作者，以数以万计的规模，逆行去了武汉，正在拯救同胞于水火之中。我们为他们加油，也要尽到自己的责任。我们努力做好日常防护，不再让任何一个城市陷入武汉的困境。我们尽力捐款捐物，以点滴爱心，汇聚成另外一条通往武汉的滔滔大江。我们在网上，在电话中，在媒体上，以最温暖的方式，为坚守在那座城市中的同胞们加油。

当前，武汉保卫战已经发起全面总攻。疫情总会过去，阳光会重新普照在那座美丽的城市，两条大江穿城而过，俯瞰湖泊星星点点，树木、山川、楼房相得益彰。但我们对武汉的关心还会持续很久。一座城市要从冲击中苏醒，从阴霾中重生，还需要来自全国的帮助。今天，我们都是武汉人，今生我们都因这样的情谊而彼此相依。

加油，武汉！

（作者为本报评论员）

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