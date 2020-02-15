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面对疫情，人类需要合作

蒂莫·巴尔茨

2020年02月15日05:42  来源：人民网－人民日报
 

　　1月23日以来，我和我的家人，以及其他近900万人一同留守武汉。疫情面前，当德国驻华使馆邀请我们一家离开时，我们很感激，也曾动过心，但最终我们决定留在武汉。为什么这样做？原因很简单，因为武汉是我们生活了10多年的家乡，我的两个孩子都出生于此，我们不会离开我们的家。家的感受不是用一本护照能够形容的，而是需要用心灵来体会的。

　　武汉的疫情防控措施虽然使得市民生活有些困难，但也让我们在家感到更加安全。科学研究表明，在疫情中，没有明显症状的感染者也有一定的传播力，因此需要建立严格的隔离体系。所有这些措施都是必要的。

　　身处武汉，外界有很多问题等待着解答。可能不少人觉得这里的情况像灾难大片，事实恰恰相反，我们的生活很平静。我们待在家中并尽量避免外出，在必要的情况下去采购生活物资。虽然我家附近的小商店不是每家都营业，但只要开门的都供应着充足的新鲜蔬菜、水果和肉类产品。我们没有挨饿，而且有足够的口罩用于外出时自我防护。这里的危机管理工作做得很好，一直深入到基层，使细节问题都能得到解决。例如，对于老人、病人等行动不便者，当地社区正在提供食品采购和配送服务。这是一种我无法想象的组织动员能力。

　　还有一件事情我无法想象，那就是面对这场疫情，一些国家的媒体和政客正在释放种族主义情绪，对此我深感悲哀。作为德国人，我们知道这种情绪会导致什么后果。当下，我们需要做的是用科学的方法来对抗疫情。正如世界卫生组织明确指出的，所有措施都以科学和全球认可的最佳实践为基础。科学的发展始终基于合作而非孤立，在一个科学思想自由交流的开放环境中，科学水平将得到更快的发展。中国的科学水平已经有了巨大的进步，许多顶尖的专家都在中国，这本身就是加大科学合作与投入的结果，也是一个向科学和进步敞开大门的社会应该取得的发展成果。

　　面对疫情，合作对每个国家都有利。这不仅是科学，也是基础教育所蕴含的简单道理。我希望所有人能以清醒的头脑作出理性的反应，我们不应该让情绪占据上风，而应该进一步张开臂膀，不断加强科学和教育领域的国际交流与合作。无论如何，病魔终将被科学、教育和人类合作所击败。

　　（作者为武汉大学德籍教授）  


　　《 人民日报 》（ 2020年02月15日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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