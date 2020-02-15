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一场特别的音乐会

本报驻意大利记者  叶  琦  孔  歌

2020年02月15日05:42  来源：人民网－人民日报
 

　　2月13日晚，一场特别的音乐会在意大利总统府奎里纳莱宫举行。著名旅意中国钢琴家居觐指间跃动的音符，将数首中外名曲演绎得淋漓尽致，赢得了在场听众不绝于耳的掌声。

　　此时此刻，万里之外的中国，正全力投入抗击新冠肺炎疫情的阻击战之中。心系中国，意大利总统马塔雷拉决定举办一场音乐会，向中国人民传递意大利人民的友好情谊，也向意大利社会发出开放包容、摒弃恐慌与歧视的强烈信号。

　　“这场音乐会代表了意大利人民与中国人民之间的友谊，今年正值意中建交50周年，两国全力推进真诚合作的双边关系。”音乐会开始之前，马塔雷拉总统表示，疫情是我们共同的敌人，意大利对中国战胜疫情、保障国际公共卫生安全的努力充满信心并表示支持。

　　早在2月6日，马塔雷拉总统便到访罗马一所有大量华人子女就读的小学，与孩子们亲切交流、握手问好，希望通过此举消除意大利民众对疫情的担忧情绪。

　　“在中国人民全力抗击疫情的特殊时刻，马塔雷拉总统在特殊的地点，举办了这场特别的音乐会，是在向中国人民传达特殊的友谊和支持。”中国驻意大利大使李军华表示。

　　“在习近平主席的领导下，中国抗击疫情的各项工作有序推进，意大利人民愿同中国人民共渡难关。”音乐会现场，意大利外交部长迪马约在接受本报记者采访时说道：“当前中国正在经历一个困难时期，祝愿中国人民一切顺利，意大利已准备好为中国政府提供帮助。”

　　音乐会上，居觐特意演奏的湖北名曲《洪湖水浪打浪》引得全场观众屏息凝听，把音乐会的气氛推向高潮。抗击疫情已然成为全人类的共同战役。

　　“在这困难时刻，意大利人民同中国人民站在一起。”罗马大学东方学院院长马西尼在接受本报记者采访时说，意大利确诊首个病例后的15分钟内，他就召集罗马大学中文专业的12名研究生组成了志愿者团队，主动为被医学隔离的中国患者提供翻译服务。2月13日，在志愿者团队全天候不间断的帮助下，20名留意观察的中国游客在14天隔离结束后，搭上了回家的航班。

　　“在这场抗击疫情的战斗中，中国政府及时采取有效措施，让我们看到了中国政府的决心。包括我和学生们在内的很多意大利人都支持中国。我们对中国充满信心。”马西尼说。

　　（本报罗马2月13日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年02月15日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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