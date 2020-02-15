“我们坚信中国经济的韧劲”（患难见真情 共同抗疫情）

连日来，在华外商投资企业踊跃捐款捐物，支持中国抗击新冠肺炎疫情。同时，一些具备条件的外企正有序复工复产。在华外企负责人在接受本报记者采访时纷纷表示，中国有保持经济韧性的政策空间，经济基本面和长期向好趋势没有变，为外资创造良好条件的综合竞争优势没有变，他们对中国经济长期发展前景保持乐观。

“疫情丝毫没有影响到我们在中国投资发展的决心和信心”

戴尔科技集团全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏指出，中国经济有极强的韧性，此次新冠肺炎疫情的影响是暂时的。“中国正处于经济发展尤其是数字经济发展的黄金期，中国经济长期向好的发展趋势不会改变，我们依旧对中国经济发展充满信心。随着外商投资法的实施和营商环境的不断改善，跨国企业在中国将会实现更好发展。”

新冠肺炎疫情发生以来，沃尔玛成立跨部门工作组，联动协调应急资源，紧急加大民生物品采购数量，提升补货速度和物流效率，尽力保障消费者及时买到生活必需品。沃尔玛中国首席公司事务官石家齐表示：“中国是沃尔玛最重要的战略市场之一。我们继续看好中国的未来发展。”

瑞典医科达公司中国区总裁龚安明认为，新冠肺炎疫情的影响只是阶段性的，中国经济发展趋势不会改变。未来生产生活恢复正常后，民众的消费力将会得到释放，企业也会加速生产和销售，疫情对经济的负面影响会降到最低。

“博世看好中国市场所蕴含的机会，没有任何削减对中国投资力度的计划。”博世中国总裁陈玉东表示，中国拥有强大的制造能力和巨大的消费市场，中国是博世在全球仅次于德国的巨大市场。博世将继续坚定不移地扎根中国市场。

“嘉吉在中国已有20多家工厂陆续恢复生产，疫情丝毫没有影响到我们在中国投资发展的决心和信心。”总部位于美国的嘉吉公司是全球食品及农业领域的领导企业，该公司中国区总裁刘军认为，中国市场的消费能力和消费需求依然强劲，且在不断增长。中国市场的生产能力稳定，疫情对投资的影响相对有限。中国经济长期向好的趋势不会改变，中国经济迈向高质量发展的趋势也不会改变。

“疫情阻挡不了中国继续前进的步伐”

连日来，飞利浦、西门子、罗氏、霍尼韦尔等跨国医疗器械企业紧急行动起来，或调配设备，或开设专线及时响应中国相关医院需求，或捐款捐物帮助中国抗击新冠肺炎疫情。

美国医疗器械制造商美敦力为中国医疗机构采购急需的医用口罩、护目镜、防护服等短缺医用防护物资并第一时间调配到中国，同时向武汉的医疗机构捐赠体外膜肺氧合、呼吸机等相关设备。“我们相信，中国一定能打赢疫情防控阻击战。”公司全球高级副总裁兼大中华区总裁顾宇韶说。

“我们坚信中国经济的韧劲，相信中国制造的力量。希望通过各界人士的齐心协力，早日战胜疫情，共创美好未来。”霍尼韦尔中国总裁张宇峰说，霍尼韦尔在中国的21家工厂中已有18家工厂全面复工，3家工厂部分复工。这些工厂不仅承担中国客户的订单，也负责世界其他地方的订单。

疫情发生后，正大集团第一时间把下属企业现有库存消毒剂全部捐赠给湖北省用于抗击疫情。集团董事长谢吉人相信，疫情过后中国一定会再次迎来一轮新的发展高潮，“疫情阻挡不了中国继续前进的步伐”。

美国赛默飞公司生产的荧光定量PCR仪和电镜技术等为开展新冠病毒相关研究提供了支持。赛默飞中国区总裁艾礼德表示，看到中国政府采取一系列有力措施积极应对，我们相信疫情很快将得到缓解。中国经济将继续实现更好发展。

“中国经济一定会很快恢复并且持续稳定发展”

近日，法国美妆巨头欧莱雅发布2019年财报，在谈到新冠肺炎疫情对美妆市场的影响时，指出“经过短期震荡，消费会有大幅反弹”。欧莱雅集团董事长兼首席执行官安巩表示，公司将优化在线购物体验。同时，在江苏省苏州市的工厂也将迅速复工。

福特大中华区传播副总裁霍静表示：“这次疫情可能倒逼企业创新，对企业结构性调整以及模式的改变有推动作用。中国庞大的市场刚性需求还在，福特对未来发展信心满满。”

美国高通在智能手机的研发、制造、生产及销售等各个环节与中国手机企业和产业链条形成了密切合作。高通公司中国区董事长孟樸表示，高通不会改变在中国长期发展的既定方针，将“踏踏实实做好本职工作，加强与中国企业的合作，尤其是疫情推动的一些经济新业态领域的合作，转危为机、共渡难关”。

“我在中国生活了30多年，多次见证了中国政府和中国人民齐心协力战胜困难的奇迹，这次也不会例外。”韩国希杰中国总部总裁朴根太指出，中国拥有“集中力量办大事”的制度优势和奋斗精神。“中国政府已经通过各种举措减少企业的损失，中国经济一定会很快恢复并且持续稳定发展，恢复往日繁荣。”

（本报记者王新萍、李锋、暨佩娟、刘歌、高石、彭敏、李琰、赵益普、李欣怡、尚凯元）

《 人民日报 》（ 2020年02月15日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)