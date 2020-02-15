外国政党政要高度评价中方应对新冠肺炎疫情取得积极成效

新华社北京2月14日电 近日，一些国家政党政要致电致函中共中央对外联络部，积极评价中方抗击新冠肺炎疫情工作取得的积极成效，相信中国一定能取得疫情防控的最终胜利，并实现经济社会更大发展。

越共中央致电中共中央表示，面对新冠肺炎疫情，我们同中国人民感同身受。坚信在中国党和政府英明决策和有力领导下，中国人民将早日战胜疫情。越南共产党、越南政府和越南人民将继续竭尽所能，积极配合、坚定支持中国共产党、中国政府和中国人民抗击疫情直至最终胜利。

孟加拉国人民联盟主席、政府总理哈西娜表示，在习近平总书记的亲自指挥和部署下，中方立即组织救援力量，采取迅速修建多所应急医院、集中收治病患等措施，使疫情得到有效控制，值得高度赞赏。孟加拉国政府和人民将始终与友好的中国政府和人民站在一起。衷心感谢中方在此艰难之际悉心照料大批在华的孟加拉国公民。

老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记、国家副主席潘坎表示，老方坚定支持中方就疫情防控采取的果断有力措施，坚信在习近平总书记的坚强领导下，中国人民一定能够早日战胜疫情。老方坚决反对一些不怀好意者借疫情恶意抹黑中国的行为。作为患难与共的老中命运共同体，老挝将始终同中国站在一起。

斯里兰卡共产党总书记古纳塞克拉表示，新冠病毒威胁着中国乃至世界人民的生命安全，中国领导人果断动用一切资源和手段，有效控制了疫情蔓延。我们对中国共产党为人类事业作出的贡献深表赞赏和钦佩。过去40多年，我们目睹中国经济取得跨越式发展，坚信在中国共产党的杰出领导下，中国一定能够战胜疫情，重振经济。

纳米比亚人组党总书记沙宁瓦表示，中华民族历经艰难困苦仍砥砺前进，此次疫情只会让中国人民更加坚强团结。我们同中国共产党和中国人民坚定地站在一起，相信中国一定能战胜这次挑战。

埃塞俄比亚繁荣党总书记比纳弗表示，繁荣党坚定地同中国共产党和中国人民站在一起，坚信中国共产党和中国人民将在短期内战胜疫情。近期疫情形势的积极变化也使我们增强了信心。

此外，缅甸联邦改善党主席瑞曼、印度共产党总书记拉贾、黎巴嫩联盟党主席穆拉德、以色列“以色列是我们的家园”党议会党团主席弗瑞尔、塞拉利昂人民党总书记科罗马、佛得角争取民主运动总书记蒙特罗、尼日尔争取民主和社会主义党主席巴祖姆、乍得爱国拯救运动总书记巴达、巴西民主工党总书记迪亚斯、澳大利亚共产党全国主席莫利纳、德国共产党主席克贝勒也在来电来函中表示愿与中国共产党加强合作，携手抗击疫情。

《 人民日报 》（ 2020年02月15日 03 版）

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