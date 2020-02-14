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“我对战‘疫’英雄说”短视频作品征集

2020年02月14日12:40  来源：人民网
 

我听过很多英雄的故事

但在这个寒假

一场突如起来的疫情

让我又一次理解了英雄的真正含义

疫情来临之时

他们义无反顾地冲在前头

他们无怨无悔地站在一线

他们是医生、护士

是解放军、警察

是工人、社区工作人员……

他们也许就是你们的爸爸妈妈、爷爷奶奶

他们身处平凡岗位，是战“疫”英雄

我们要对他们说“您们辛苦了！”

“感激您们的无私付出！”

我们要对他们说“长大以后，我们也要像您一样！”

让我们听听孩子们对战“疫”英雄说……

“我对战‘疫’英雄说”短视频征集展示活动由中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主办，面向全国5-16岁青少年征集短视频作品。广大青少年可以围绕在战“疫”特殊时期想对各行各业战“疫”英雄所说的话，录制真情实感的，具有正能量的作品，让孩子们上好战“疫”中的人生大课。

视频内容将陆续通过中国宋庆龄青少年科技文化交流中心官方网站、光明网对外展示，欢迎孩子们踊跃参与。

活动时间：2020年2月13日-3月12日

作品要求：

1.遵守国家法律法规，视频内容符合《网络短视频内容审核标准细则》要求。

2.作品须自发原创，不得抄袭、盗用他人作品，不得侵犯他人或机构知识产权。

3.作品形式需要青少年根据活动主题创作的时长在3分钟内的正能量短视频。

4.作品内容要求积极向上、主题突出、画质清晰。

5.作品统一采用横屏拍摄，文件格式可为MPG、MPEG、AVI、MP4、3GP、RM、MOV、FLV等，单个视频大小限制在1G以内。

投稿方式：

所有作品需统一命名格式，请以“作品标题（作品日期）——姓名”为文件夹名称，发送至邮箱v@sclc2017.org

(责编：楚天舒(实习生)、常红)
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