外交部驻港公署全力支援“钻石公主”号邮轮上的香港同胞

新华社香港2月14日电（记者刘明洋）外交部驻香港特区特派员公署14日发布消息称，外交部驻港公署副特派员宋如安13日在香港会见了特区立法会议员郑泳舜，听取关于“钻石公主”号邮轮上被隔离香港居民求助情况的介绍。郑泳舜感谢外交部驻港公署和驻日本使馆为保护香港同胞合法权益所做的大量细致工作，并表达对在邮轮上港人现状的关切和担忧，请求外交部、驻港公署和驻日本使馆继续全力协助解决船上港人目前面对的困难，帮助他们早日下船返回香港。

宋如安说，谢锋特派员对援助“钻石公主”号邮轮上的香港同胞高度重视，指示全力支持。宋如安感谢郑泳舜对涉港领事保护工作的关心和支持，赞赏他尽心帮助“钻石公主”号邮轮上的香港同胞做实事，并表示外交部、驻港公署、驻外使领馆和特区政府入境处建立了四位一体“涉港领保机制”，为在海外受困的香港同胞切实提供了及时有效的协助。

宋如安介绍，在当前特殊情况下，公署对在邮轮上的香港同胞现状高度重视，感同身受。2月5日获悉邮轮上有乘客集体感染新冠肺炎消息后，公署立即协同特区政府入境处、驻日本使馆为在邮轮上被隔离的包括香港同胞在内的中国公民做了大量工作。驻日本使馆第一时间核实船上同胞情况、要求日方保障同胞的合法权益、与船上同胞取得联系、积极解决同胞包括用药在内的困难和看望慰问确诊患者。特区政府入境处工作小组已抵达日本正抓紧开展工作。

宋如安表示，相信在中央政府强有力的领导下，只要大家坚定必胜信心，万众一心，同舟共济，一定会打赢这场全民抗疫阻击战。希望民建联和郑泳舜继续通过自己的渠道帮助邮轮上的香港同胞提振信心，让他们安心、放心。因为他们绝不是被困在“孤岛”，公署时刻在关心他们，将继续与特区政府、驻日本使馆加强沟通协作，努力促成邮轮上香港同胞早日平安回家。

根据中国驻日本大使馆的统计，“钻石公主”号邮轮上共有中国同胞300余人，其中内地同胞22人，香港同胞260人，澳门同胞5人，台湾同胞24人。截至13日，已确诊的新冠肺炎患者9人，分别为内地同胞1人，香港同胞7人，台湾同胞1人。

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