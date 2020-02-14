法国朋友看新冠疫情：“我对中国有信心”

人民网巴黎2月14日电（记者 何蒨） “我的感觉比较积极，也对中国比较有信心，因为中国政府采取了非常严格的预防和控制手段，所以我们保持等待即可。”这是留在上海没有回国的法国人蕾阿·裴乐科的感受。她也感叹：“难得见到上海的街道如此安静。”

镇定自若留守中国的法国人

新冠疫情期间，定居在武汉的大部分法国人已经撤回，但仍有一些法国人选择留在中国，法国媒体在采访他们时，以为他们处境困难，但得到的回答却相反。有法国人表示：“这里并没有我们想象的恐慌。相反，中国的卫生防疫措施很严格，大家的精神状态也不错。”正如留在上海的蕾阿所言，身边大部分法国朋友都在中国春节期间回国度假了，她选择留下来，虽然要面对疫情发展，她却并不恐慌担心。

这些居住在北京、上海和香港的法国人，正因为熟悉中国的社会环境，所以反而比较镇定。皮埃尔·路易·马绍尔是一名定居在上海的创意总监，他颇带幽默的指出：“中国经济虽然因为疫情暂停，但看似恐慌的情绪其实全都来自外媒，导致我失联五年多的法国老友竟也跳出来问我‘你还好吗？’”皮埃尔认为：“外媒制造了不少恐慌声音，但中国的实际情况并非如他们所言，新冠病毒2019-nCoV首先还是一种‘流感病毒’。”

法国媒体辟谣社交媒体视频

中国爆发疫情后，法国媒体很快意识到了法国民众的恐慌心理，一边追踪中国新冠疫情最新进展的同时，也积极破除谣言。法国24台电视台在2月初专门邀请分析专家，就海外社交媒体疯狂转载的“中国女生吃蝙蝠”的视频进行辟谣。通过分析视频内容的背景细节，这位专家指出这是东南亚某国的特殊旅游项目，并非发生在中国。也有法国媒体援引医疗期刊《柳叶刀》科研文章，指出武汉华南海鲜市场未必是疫情的发源地。

自从法国出现三例新冠确诊病例后，法国社会上确实出现过一阵“亚裔恐慌”。在巴黎的某些街区，亚裔面孔有可能引发路人的不敬指责。在推特上，亚裔同胞纷纷开始使用“我不是病毒”的标语，以此抵制法国人的种族歧视行为。法国媒体也纷纷出面，支持亚裔族群，一张流行在法国媒体及社交网络的漫画恰如其分的表达了对法国人过度恐慌的揶揄。图中夸张的描绘了一组对比：法国每年死于流感的人数高达上万，但仍有不少法国人认为疫苗不可信，坚持不打，而新冠疫情在法国0死亡，法国人就急得跳脚，表示“世界末日”要来了。

“中国采用了有效的防疫手段”

巴黎政治学院国际关系研究中心的中国问题专家让·路易·罗卡在被法国媒体问到如何看待此次中国政府在疫情中的行动时，他表示：“与2003年SARS相比，此次中国政府的反应要快得多，采取的手段也更为有效。虽然新冠疫情初期，地方政府的回应不够及时，但这个情况也要分开看。”罗卡以欧洲为例，指出“欧洲尚无此类较为凶险、传播速度极快的传染病处理经验，这需要政府非常迅速的回应。假如新冠疫情发生在法国、德国，情况会怎样？想想切尔诺贝利，或是最近法国鲁昂发大水的情况，我们就会发现，无论世界各地，公共卫生系统普遍存在类似的问题，政府往往都需要一定时间才能展开行动。”

中国政府集中调动资源的行动力确实让法国人感到震撼，法国媒体一直在追踪火神山和雷神山医院的建设，法国社交媒体上“十天造一个医院”的视频被不断转载，法国网友好奇医院内部的建设情况，法国媒体也解释了“火神山”和“雷神山”的神话象征意义，期待能够为处于疫情中的人们带来希望。

2月14日，法国卫生部长阿涅斯·布赞在接收法国广播电台采访时，就法国目前新冠疫情防治方面的情况进行了介绍。她肯定了中国政府在防治疫情上采用的方法，并指出：“中国政府防止新冠疫情进一步传播的手段非常严格，这是我认为唯一有效的办法，也即隔离和追踪可疑患者的路径，就可疑患者接触过的人进行隔离。”

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