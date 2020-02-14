外交部：敦促美方立即停止对中国企业的无理打压

人民网北京2月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持网上例行记者会。

记者会实录如下：

首先向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，2月13日0—24时，中国境内新增治愈出院病例1081例。截至2月13日24时，中国境内累计治愈出院病例6723例。

2月13日0—24时，全国除湖北以外地区新增确诊病例267例，连续第10天呈下降态势。

近期不少国家的驻华大使和国际组织驻华代表在社交媒体平台上发声，表示将同中国站在一起抗击新冠肺炎疫情。这不仅体现了对中国防控疫情努力及成效的高度认可，也体现了对中国政府和人民打赢这场疫情防控阻击战的坚定信心。下面，我与大家分享一段视频，让我们一起感受一下朋友之间的“患难真情”。

我想大家都看到了，在视频中，俄罗斯驻华大使祝愿中国人民健康平安、百病不侵；德国驻华大使表示，在艰难的日子里，德国与中国心心相连，祝愿中国人民早日战胜疫情；古巴驻华大使表示，中国朋友并不孤单，古巴和中国人民站在一起；蒙古驻华大使表示，友好的中国人民将取得抗击疫情的胜利；伊朗驻华大使表示，相信拥有5000年文明历史的中华民族有能力战胜疫情；巴西驻华大使表示，中国人民历经挑战，最终都获得了胜利，巴西对中国有信心；法国驻华大使表示，患难见真情，法国始终与中国人民站在一起；联合国驻华协调员表示，国际社会都力挺中国，中国加油。

我们赞赏各国使节以及他们各自代表的国家（组织）在危难时刻同中国站在一起。这是人类命运共同体理念的生动体现和最好诠释。

疫情过后，历史铭记的不仅有中国人民抗疫斗争的众志成城和英勇顽强，也有各国携手应对危机的同舟共济和风雨担当。中方愿继续同各方一道，合作应对疫情，早日战胜病魔，共同维护国际公共卫生安全，促进全人类的健康与福祉。

问：近日，上海合作组织发表声明支持中方抗击新冠肺炎疫情。此前，上合组织秘书长诺罗夫也表示，上合组织国家将与中国人民团结一致，共同应对疫情。中方对此有何评论？

答：2月14日，上合组织发表支持中方抗击新冠肺炎疫情的声明。声明指出，上合组织成员国欢迎中国政府和人民为抗击新冠肺炎疫情以及阻止疫情传播所采取的果断措施，愿向中方提供必要协助并开展密切合作，呼吁国际社会在世界卫生组织框架内加强协作，共同维护地区和国际公共卫生安全。坚信各方通过协调努力和相互支持，将有效制止疫情扩散并成功战胜疫情。

上合组织是具有重要国际影响的综合性区域组织，一贯倡导成员国遵循“上海精神”，加强团结促进共同发展与繁荣，新冠肺炎疫情发生以来，合作和相互支持，携手应对新威胁新挑战，上合组织各成员国领导人都发来慰问信，高度评价中方采取的有力防控举措，表示愿向中方提供支持和协助。上合组织发表声明，再次体现了成员国安危与共、守望相助的良好传统。中方愿继续同包括上合组织成员国在内的国际社会密切合作，共同抗击疫情，维护地区和全球公共卫生安全。

问：近日，美国国务卿蓬佩奥接受福克斯商业频道采访时再次提及中国对美进行渗透，称这是中国共产党干的事情，但我们热爱中国人民。中国驻美使领馆参与对美渗透。中方对此有何评论？

答：我前几天已经对蓬佩奥在美国全国州长协会会议上的讲话作出回应。他的这一最新言论纯属老调重弹，继续全然不顾中美关系的历史和现实，通篇充斥冷战思维和政治偏见，中方对此坚决反对。

这里我只简单讲几点：

第一，中方始终坚持不干涉他国内政原则。中国驻美使领馆和各类社会团体按照国际法和中美双边协议行事，与美各级政府交往都是为了促进两国相互了解、交流与合作，合理合法、光明磊落、无可非议。

第二，中国走的是中国特色社会主义道路，中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，这是历史和人民的选择。任何妄图挑拨中国人民同中国共产党关系的图谋都是徒劳的。

第三，中美建交40多年来，两国关系尽管经历波折，但总体向前发展，给两国人民带来了实实在在的利益。一个健康稳定的中美关系符合两国利益，也是国际社会共同期待。

最后，我们奉劝美方个别人摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止诬蔑中国政治制度，停止做干扰破坏两国正常交往合作的事情。

问：关于新冠肺炎疫情的问题。美国白宫国家经济委员会主任库德洛昨日表示，美方对中方未邀请美参与、中方缺乏透明度感到有些失望。美方非常愿意与世界卫生组织共同帮助中方防控疫情，但中方未允许。中方对此有何回应？

答：疫情发生以来，中方本着公开、透明及对全球公共卫生安全和人民健康高度负责的态度，与国际社会携手应对疫情。

中方对同美方开展合作一直持积极、开放态度。疫情发生以来，中美卫生健康部门保持密切政策沟通，及时相互通报疫情信息，部长间以通话、通信等方式就疫情防控开展交流；中美疾控、医学科研技术部门及中美科学家也一直保持多种形式的技术交流；我们欢迎包括美方在内的多国专家参加中国—世卫组织联合专家考察组。美国总统特朗普和美国卫生部长阿扎在多个场合对中方在疫情防控中的透明姿态表示赞赏。

中方将继续与包括美国在内的国际社会携手应对疫情，维护全球公共卫生安全。

问：有媒体报道，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将于本月28、29日访问日本，你能否确认？此访的主要议程有哪些？

答：目前我没有可以向你提供的信息。

问：美国白宫国家经济委员会主任库德洛称，对中方抗击疫情过程中缺乏透明度感到有些失望。中方对此有何回应？

答：我刚才已经回答了法新社的类似提问，请你查阅。

问：13日，欧盟卫生部长紧急会议同意加强准备并采取协调行动，防止疫情进一步在欧洲蔓延。欧盟委员会卫生和食品安全委员基里亚基德斯称，目前形势不需要禁止中国游客进入免签证的申根区，应对欧盟成员国和中国采取的防控措施持积极态度。中方对此有何评论?

答：我们注意到有关报道，对欧盟卫生部长紧急会议关于不需要禁止中国游客进入申根区的结论表示欢迎。同时我也想强调，防疫无国界，面对疫情，国际社会需加强协调合作，共同积极应对。希望有关国家能够保持镇定，科学研判，理性应对，不作过度反应，尊重世界卫生组织的权威意见。

疫情爆发以来，中欧双方始终保持着密切的沟通与合作，我们对来自欧盟及其成员国对中国抗击疫情的支持和帮助表示衷心感谢。中方将继续本着公开、透明、负责任态度，同世界卫生组织和国际社会加强沟通，合作应对疫情，早日取得抗击疫情的胜利。

问：美国政府以涉嫌敲诈和密谋窃取商业机密为由，对华为发起新一轮指控。中方对此有何评论？

答：我注意到有关报道，也注意到华为公司已作出回应。

我要再次强调，中国政府一贯鼓励中国企业按照市场原则和国际规则，在遵守当地法律的基础上开展对外经济合作。美方一段时间以来在拿不出任何证据的情况下，滥用国家力量，无理打压特定中国企业，既不道德，也不光彩，有失一个大国的水准。这种经济霸凌行径是对美方自己一贯标榜的市场经济原则的公然否定，严重损害美国自身信誉和形象，也将损害美国企业的利益。

我们敦促美方立即停止对中国企业的无理打压。

问：你能否透露截至目前有多少国家的政府向中方提供抗疫援助物资?

答：面对疫情，中方主要依靠自身的力量应对，我们对此有信心、有能力。同时，对于来自国际社会，特别是来自其他发展中国家的真诚友善的支持和帮助，我们都表示欢迎和感谢。

根据我们从外交渠道掌握的情况，截至2月14日中午12时，已有33个国家政府和4个国际组织向中方提供了疫情防控医疗物资，包括：阿尔及利亚、澳大利亚、白俄罗斯、柬埔寨、加拿大、埃及、法国、德国、加纳、匈牙利、印度尼西亚、伊朗、意大利、日本、韩国、哈萨克斯坦、马来西亚、尼泊尔、新西兰、巴基斯坦、菲律宾、俄罗斯、新加坡、苏里南、塔吉克斯坦、泰国、特立尼达和多巴哥、土耳其、阿联酋、英国、美国、乌兹别克斯坦、越南，欧盟、联合国儿童基金会、联合国开发计划署、国际移民组织。

有17个国家政府和1个国际组织宣布将向中方提供相关医疗物资，包括：奥地利、巴西、刚果（布）、哥斯达黎加、捷克、丹麦、厄瓜多尔、爱沙尼亚、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、挪威、巴勒斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、塞尔维亚、斯洛文尼亚，联合国人口基金。

此外，智利、赤道几内亚、朝鲜、马尔代夫、蒙古、缅甸、瓦努阿图等国政府和联合国驻华机构也向中方提供了其他形式的资金和物质支持。很多国家社会各界友好人士、华侨华人、中资企业、中国留学生等也通过各种方式提供了大量支持。

(责编：崔越、杨牧)