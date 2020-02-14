英国保守党华人之友举行新春晚宴

人民网伦敦2月14日电（记者 许立群）2月12日晚，为庆祝2020鼠年中国春节及保守党在英国选举获得大胜，保守党华人之友在伦敦举办庆祝晚宴。英国国际发展大臣沙马、中国驻英国大使刘晓明、保守党“华人之友”联席主席克利夫顿—布朗爵士和麦金托什—斯图尔特分别致辞。英国议会下院议员、议会跨党派中国小组主席格雷厄姆，议会下院议员、议会跨党派中国小组副主席麦大粒，议会上院议员道布斯勋爵、贝茨勋爵夫妇，以及中英两国政府、议会、工商、文教、媒体和在英华侨华人等各界人士200余人出席。

英国国际发展部内阁大臣阿罗克·沙马议员在致辞中首先就疫情向中国人民表示慰问和支持，向华人对英国保守党的支持表示了由衷地感谢。他说，英国保守党有很多分支组织，英国保守党“华人之友”在短短六年，就发展了5000 会员，在鼓励英国华人参政议政等方面起到了举足轻重的关键作用。

沙马表示，在英国脱欧后，英中在经贸、第三方市场合作等领域面临新机遇。特别是今年英中将分别主办《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议和《生物多样性公约》第15次缔约方大会，英方愿与中方以此为契机，加强双方在气候变化、环境保护等领域合作，共同应对人类共同挑战。

刘晓明大使在晚宴上发表了题为《努力做好“三友”，助力中英合作》的演讲。他说，刚刚过去的2019年是中英建立代办级外交关系65周年，两国关系保持发展势头。中英高层保持交往，经贸合作成果丰硕，人文交流亮点纷呈，国际协作不断加强。2020年也是中英关系“黄金时代”五周年，两国关系面临新机遇。

刘大使希望保守党“华人之友”继续发挥自身独特优势，乘势而上，积极有为，不仅做英国保守党的“华人之友”，还要做中英关系的“三友”，一是增信释疑，做促进中英政治互信之友；二是聚焦合作，做推动中英务实合作之友；三是搭建桥梁，做深化中英人文交流之友，助力两国关系不断迈上新台阶，推动中英关系“黄金时代”取得更丰硕的成果。

保守党“华人之友”联席主席克利夫顿—布朗爵士和麦金托什—斯图尔特发言时均对现在中国正在发生的新型冠状病毒的疫情感到关切，对遭遇不幸的患者表示深切的问候。克利夫顿—布朗爵士表示英国脱欧中英关系将面临许多新机遇，合作前景乐观，保守党华人之友愿继续发挥自身优势和作用，推动中英黄金时代更多合作；麦金托什—斯图尔特表示保守党华人之友自成立以来，在联系在英华人社区，推动华人参政，促进中英交流等方面发挥了积极作用，并将继续努力扩大影响力。

晚宴上还有一个重要环节，英国国际发展部内阁大臣阿罗克·沙马和保守党“华人之友”联席主席麦金托什—斯图尔特给十几位在去年12月英国大选期间表现突出的华人志愿者颁奖。获奖志愿者中包括保守党华人之友董事李雪琳·贝茨勋爵夫人。

英国保守党华人之友于2013年5月正式成立，其使命是在保守党和英国华人社区之间发展有益的互动和理解，搭建桥梁和纽带。在2013年成立仪式上，时任伦敦市长，现任英国首相的鲍里斯·约翰逊为启动仪式致辞。

保守党华人之友自成立以来，组织了一系列活动鼓励华人参政议政，扩展华人在主流及保守党内的影响力。2019年12月英国大选保守党在伦敦举行的最后一场助选活动中，保守党华人之友组织了543位华人参加助选，是在英少数族裔中出席人数最多的群体。

晚宴一直在热烈温馨的气氛中进行，期间还进行了文艺表演和募捐拍卖和抽奖活动，拍卖品由嘉宾捐赠，其中包括英国首相鲍里斯·约翰逊首相亲笔签名的金奖威士忌酒；“纸牌屋”明星作家道布斯勋爵签名书籍等。

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