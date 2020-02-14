中老铁路项目积极防疫有序推进

新华社万象2月14日电（记者章建华）新华社记者日前从老中铁路有限公司了解到，“一带一路”重要建设项目中老铁路正在积极防控疫情，有序推进。

中老铁路项目正处于线下土建工程全面收尾、线上轨道工程全面展开的关键阶段。目前，公司已对各参建单位布置了近期建设和疫情防控任务，尽可能减少疫情影响。

在中老铁路中段，中铁八局中老铁路三标三分部主要负责古城琅勃拉邦北部两座跨湄公河大桥的建设。该分部党支部书记焉海勇对记者说：“项目部春节前就确定不放假，大部分管理人员与作业人员都在施工现场，施工生产基本不受疫情影响，各项生产进度按计划推进。”

在中老铁路北段，中铁五局负责施工的一标段进度快、工期相对宽松，春节回国休假人员相对较多。目前，部分回国休假人员暂不能返回老挝，部分铁路建设所需材料物资无法运到，复工受到影响，但总体来说标段受影响不会太大。

在老挝旅游小镇万荣北部的大山里，中国电建水电十四局中老铁路项目部启动了节后复工返岗及新进场人员疫情防控工作。项目部对新进场人员安排专车接送、分开隔离、监测体温、普及防控知识等，并每天对生活办公区消毒、准备医护用品等。

在中老铁路最南端的中老铁路六标段，中铁二局项目部和施工场所紧挨老挝首都万象，面临的疫情防控形势更复杂。该项目部负责人介绍，春节期间，中铁二局中老铁路建设不放假、不停工，尤其保障重点项目正常施工。目前，项目部正想方设法做好疫情防控，加紧线下工程逐步移交，为铺轨工程按期进行奠定坚实基础。

中铁二局万象制梁场、铺轨基地党支部书记雷超介绍说，项目人员到岗短期受到一定影响，“但整体影响不大，因为我们年前就做好各方面准备了”。

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