“华龙一号”核电技术在英国进入审查关键阶段

新华社伦敦2月13日电（记者张家伟）英国核监管办公室和环境局13日联合发布公告说，中国自主研发的三代核电技术“华龙一号”已完成英国通用设计审查的第三阶段工作，进入关键的第四阶段。

推动该技术在英国落地的中国广核集团（简称中广核）与合作伙伴法国电力集团也在当天发布声明说，“华龙一号”在英国的通用设计审查正式进入第四阶段，即最终批准阶段，这标志着“华龙一号”落地英国又向前迈出了极为关键的一步。

据中广核介绍，“华龙一号”第四阶段通用设计审查将对反应堆的设计和中广核提供的支持性证据进行更详细评估，并将继续公开征求公众意见，审查预计需要两年。

2016年，中广核与法国电力集团、英国政府签署了英国新建核电项目一揽子协议。根据协议，“华龙一号”在通过英国通用设计审查后，将用于该国布拉德韦尔B核电项目建设。

根据英国核安全监管规定要求，在英国使用新核电技术建设核电站之前要进行通用设计审查，主要针对新建核反应堆设计通用安全性和环境影响进行评估，这两方面评估分别由英国核监管办公室和环境局负责。

2017年1月，英国启动中广核提交的“华龙一号”通用设计审查。在前两个阶段顺利完成后，第三阶段工作于2018年11月15日开始。中广核“华龙一号”通用设计审查首席技术官毛庆说，英国监管机构在审查第三阶段中给予了“华龙一号”很高的评价。

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