2月14日，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心举办了《家长公益讲堂》线上直播活动。此次活动特邀美术教育专家、中央美术学院教授、少儿美术教育研究中心主任、中心美术课程领衔名师郑勤砚亲莅现场，以《让艺术浸润孩子的心灵世界》为主题，面向儿童、家长及广大艺术爱好者分享了疫情时期精彩的儿童画作，阐释了儿童美术作品的内涵、意义和价值。当日的北京大雪纷飞，学员、家长们都说中心用教育公益者的实际行动为留守家中抗疫的人们送去了一缕北京暴风雪中的暖阳。

目前，新冠肺炎疫情牵动着亿万国人的心，面对这场没有硝烟的战争，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心充分发挥中心示范性作用，在抗疫期间着力引导广大师生和家长用美的力量、美的眼光、美的熏陶、美的艺术、美的精神和美的境界，走出对病毒的原始恐惧……用艺术教育的信念和直觉，让教育政策落地，让教育实践深入，让教育魅力绽放，开辟一方育人的静土，创造一片快乐和幸福的教育天地……

郑教授首先与观众分享了三十幅以疫情防控为主题的少儿美术作品。在专业解析每幅作品所使用的绘画技法外，带领大家共同感受了孩子们小小画笔下所体现的人间大爱。画作中既有《和时间赛跑》中白衣天使送病患就医的争分夺秒，《携手、战疫》中四方有难，八方支援的手和手的相连；又有医务人员和解放军战士围成一道道防线狙击病毒的坚定决心和工人们日夜奋战，抢建武汉雷神山、火神山医院的场景；还有战斗在疫情抗争第一线，为人们所敬仰的钟南山院士素描画像。这些画作深深打动着每一位观众的心灵。这样的课堂，既是艺术赏析课堂，更是生动的爱国主题教育课堂，只有培养好爱国爱党的青少年一代，才能为国家培养真正合格的接班人。

以《解开孩子的绘画秘密》为方向，郑教授带领家长逐渐走进孩子的心灵世界。每一幅画作背后深藏着孩子们怎样的心里话？爸爸妈妈们看懂了吗？观众们跟随郑教授一同“听”画赏画理解画，仿佛瞬间拥有了名师的鉴赏慧眼，接连又欣赏了五十余幅儿童画作仍意犹未尽。平日里仅仅颜色漂亮的娃娃作品，突然变得如此画意深远、灵感闪耀。而更触动每位家长的是画作背后孩子们对现代家庭亲子关系、对社会理解教育、对爱的呼唤。

(责编：于洋、常红)