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中国驻蒙古国大使柴文睿到任拜会乌兰巴托市长阿玛尔赛汗

2020年02月14日14:32  来源：人民网-国际频道
 

人民网乌兰巴托2月14日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿13日到任拜会乌兰巴托市长阿玛尔赛汗，双方就当前新冠肺炎防控和两国地方交流合作等交换意见。阿代表乌兰巴托市政府为中国疫情防控捐款5万美元。使馆公使衔参赞杨庆东、市长顾问门德奥其尔等在座。

阿玛尔赛汗欢迎柴大使履新。他表示，蒙中两国是永久的邻居，近年来两国地方交流蓬勃发展，为双边关系发展注入活力。乌兰巴托市愿积极同友好城市北京、天津、呼和浩特、成都等中国各地方开展交流合作，增进两国民众间了解，为蒙中关系发展做出贡献。当前中国面临新冠肺炎疫情，蒙方对此高度关注，乌兰巴托市作为蒙古国首都，也愿为中方疫情防控做出自身贡献。乌兰巴托市政府愿继续同中方保持密切沟通，共同做好疫情防控工作。

柴文睿感谢乌兰巴托市政府的捐助。他说，中蒙两国是山水相连的友好邻邦，两国人民有着深厚的传统友谊。近年来两国全面战略伙伴关系快速发展，地方交流作为两国关系的重要组成部分，也取得长足进步。中国驻蒙使馆愿积极推动乌兰巴托市同中国有关城市开展友好交流，不断增进两国人民友谊，促进两国民心相通。

柴文睿还介绍了中方防疫工作有关进展。他说，中方在全国范围内采取强有力措施阻断病原传播，短期内建成隔离医院，取得积极成效。目前除湖北外其他省份确诊人数大幅减少，治愈人数增加，有专家称疫情有望迎来拐点。很高兴蒙古国没有出现确诊病例，这是中蒙双方合作采取措施抗击疫情的成果，我们对此感到欣慰。中方愿继续同蒙方一道共同做好防控工作，尽快打赢这场防疫阻击战。

(责编：燕勐、贾文婷)
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