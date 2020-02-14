南非发布2020年国情咨文：无偿征收土地法案即将落地 限电仍不可避免

人民网约翰内斯堡2月14日电 （王磊）南非总统拉马福萨于当地时间2月13日晚7时在开普敦发布2020年度国情咨文。

拉马福萨表示南非经济增长十多年来没有实质改变；在努力创造就业机会的同时失业率仍然不断升高；持续的能源短缺扰乱企业和人民的生活导致经济复苏停滞；几家国有企业陷入困境；公共财政面临严峻压力。

尽管如此，南非人民在2019年取得的成绩也不该被忘记。年轻人得到更多教育机会，240万儿童接受幼儿发展和学前教育，81%的学生通过高考，72万名TVET学院和大学生获得国家资助；约有680万南非人知道自己的艾滋病毒状况；南非国家队获得2019年世界橄榄球冠军。

拉马福萨说，“我们具备克服困难，取得伟大成就的潜力。”南非的土壤富含矿物质，同时拥有多样的动植物；南非拥有雄厚的资本，广泛的基础设施建设，健全的法律和制度；最重要的是南非人民富有、多样、年轻、有才华。

自拉马福萨两年前首次发布国情咨文至今，南非人民团结一致，共同面对失业危机、暴力行为、区域发展不均，夯实经济增长基础，坚决打击贪污腐败，稳步提高教育普及率，改善医疗质量，并为贫困人口提供基本生活需要。

“现阶段，限电仍然不可避免。”但拉马福萨同时表示，本届政府有信心解决好这一问题，届时将通过鼓励发展可再生能源等手段，缓解供电能力不足的问题。政府还将采取措施，帮助目前深陷债务危机的南非国家电力公司尽快走出困境。

无偿征收土地的法案也即将浮出水面。“土地受益人在获得土地前将接受强制性培训。”拉马福萨表示，“我们将优先考虑青年、妇女、残疾人和那些一直在公共土地上耕作并准备扩大其培训和土地分配业务的人。“拉马福萨还宣布，政府今年将释放约70万公顷的国家土地用于农业生产，此前政府已经释放了4.4万公顷的国家土地用于解决土地归还要求。

拉马福萨还强调了女性在全球商业中得到帮助的必要性。“在未来五年里，工业发展公司的目标是为女性相关行业提供100亿兰特自有资金和合作伙伴资金。我们还计划指定1000种当地生产的产品，必须从中小企业采购。”

为了增强政府工作能力，拉马福萨表示将在2月底前与部长们签署一项绩效协议。“协议中基于中期战略框架所设定的目标将予以公布，以便南非人民能监督这些部长们应承担的责任。”政府将这份协议视为提高工作透明度和实施问责制的开始。

降低失业率也是2020年政府工作的主要任务。拉马福萨表示，南非政府即将实施总统青年就业干预计划，在总统府、国家青年发展局、就业和劳工部、高等教育和培训部、小企业发展部，以及哈兰贝青年就业加速器和青年就业服务等机构的共同努力下，通过五项优先措施为南非青年创造更多的就业机会，释放他们的活力和潜力。

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