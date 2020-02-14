中缅开启2020年联合海洋科考

新华社仰光2月14日电（记者张东强 车宏亮）2020年缅甸专属经济区海洋与生态联合科学调查启动仪式13日在缅甸仰光迪拉瓦港举行，缅甸和中国的30余名科研人员将联合开展多学科综合科考。

中国驻缅甸大使馆政务参赞杨守征在启动仪式上致辞说，中缅海洋科技合作将在两国合作中发挥更加重要的作用，此次联合科考反映了两国深厚的“胞波”情谊。期待两国科学家通过相关调查，深化海洋环境、生态、地质和气候监测等方面合作，促进应对气候变化和可持续发展，续写两国海洋科技合作新篇章。

缅甸外交部领事和法律事务处处长佐敏昂表示，此次联合科考让缅中双方有机会讨论和分享海洋研究的相关经验，将提升缅中两国的友好关系。

中国自然资源部第二海洋研究所研究员、“向阳红06”号科考船首席科学家周锋介绍，来自缅甸水文和气象局、缅甸海事大学等8家缅方单位和中国自然资源部北海局、国家海洋环境预报中心、南京大学等6家中方单位的30余名科研人员，将共同参与为期10天的海洋水文、气象、化学、生物等多学科综合联合科考航次。

他说，中缅海洋科考合作是中国自然资源部赤道东印度洋和孟加拉湾海洋与生态联合研究计划的一部分。该计划的科考合作对象包括缅甸和斯里兰卡。此前，“向阳红06”号科考船已在孟加拉湾和赤道东印度洋连续执行了70多天的海洋与生态联合科考任务。

中国自然资源部“向阳红06”号科考船随行科研人员、中国驻缅甸大使馆、缅甸外交部、缅甸农业畜牧与灌溉部等相关人员出席启动仪式。

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