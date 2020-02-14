意总统府举办特别音乐会声援中国抗击新冠肺炎疫情

新华社罗马2月13日电（记者李洁）由意大利总统马塔雷拉提议，在2020年中意文化旅游年计划外加演的一场钢琴独奏音乐会13日在意大利总统府举行，向全力抗击新冠肺炎疫情的中国人民传达友谊和支持。

意总统马塔雷拉、外交部长迪马约、文化部长弗朗切斯基尼、中意文化合作机制意方协调人鲁泰利、中国驻意大使李军华等意中两国官员、文化界人士、华侨华人和留学生代表共200余人出席了活动。

马塔雷拉在演出开始前接受媒体采访时说，这场音乐会代表了意大利人民与中国人民之间的友谊。疫情是我们共同的敌人，意大利对中国战胜疫情、保障国际公共卫生安全的努力充满信心并表示支持。

李军华说，在中国人民全力抗击疫情的特殊时刻，马塔雷拉总统在特殊的地点，举办这场特别的音乐会，是在向中国人民传达特殊的友谊和支持。

旅意中国钢琴家居觐演奏了多首中外名曲，既有贝多芬第23号钢琴奏鸣曲《热情》等西方古典音乐经典曲目，也有《洪湖水浪打浪》《平湖秋月》等中国乐曲。全场观众屏息聆听，对演出报以热烈的掌声。

音乐会后，不少意方人士向记者表达了对中方抗击疫情努力的赞赏，强调在这一困难时刻，意大利人民坚决同中国人民站在一起。中方人士则纷纷向奋战在抗疫一线的医疗工作者致以崇高敬意，相信在党和政府的领导下，中国人民一定能克服困难，取得疫情阻击战的胜利。

(责编：于洋、贾文婷)