美国社会捐助医疗物资支持中国抗击新冠肺炎疫情

人民网华盛顿2月13日电（记者 吴乐珺）近日，美国社会各界友华人士积极组织捐助医疗物资，支持中国抗击新冠肺炎疫情。

美国匹兹堡市是武汉的姐妹城市。位于匹兹堡的慈善机构兄弟情谊基金会（BBF，Brother’s Bother Foundation）拿出了该机构的医疗用品储备物资，将共计18万个口罩及部分防护服捐助给中国以抗击新冠肺炎疫情，当地华人华侨也积极参与其中。据悉，该批物资已于当地时间12日在纽约肯尼迪机场启程。兄弟情谊基金会“灾难应对及战略倡议”项目助理副总裁沙拉·保尔对本报记者表示，匹兹堡的国际学生和人才众多，许多人的家就离武汉不远，这也是BBF发起捐助的原因之一。目前捐助活动还在继续，相信在大家的共同努力下，中国一定能够战胜此次疫情。

此外，美国工商界也组织了一批急需的医疗物资运往中国。此次捐助由美中贸易全国委员会、美中关系全国委员会以及乔治·布什美中关系基金会组织。

“在这个关键的时刻，美国工商界坚定地与中国人民站在一起，”美中贸易全国委员会主席、美中关系全国委员会副主席、安达保险首席执行官埃文·格林伯格先生表示。美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦称：“我们尤其希望向勇敢的中国医务工作者提供帮助并致以敬意。”据介绍，自疫情发生以来，美中贸易全国委员会的会员企业已经捐助了价值数百万美元的医疗物资。

“自我们于1972年接待中国乒乓球队至今，美中关系全国委员会一直致力于加深两国人民之间的联系，”美中关系全国委员会会长史蒂夫·欧伦斯表示：“在这次危机当中，我们很欣慰可以继续这一伟大传统，协助向中国人民提供急需的医疗物资。”乔治·布什美中关系基金会会长兼首席执行官、基金会董事会创始成员·方大为称，“我们已做好准备尽全力帮助我们的中国朋友抗击并战胜病毒。”

据悉，在中国人民对外友好协会和中华慈善总会的支持下，美国工商界捐助物资将尽快运往武汉市的医院。

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