世卫组织支持中国采纳临床诊断结果确诊新冠肺炎病例

新华社日内瓦2月13日电（记者凌馨）世界卫生组织13日表示，支持中国在湖北省采纳临床诊断结果确诊新冠肺炎病例的做法，认为这有助于病人更快得到临床护理等，由此而来的确诊病例数上升“不代表疫情发展轨迹发生了重大变化”。

湖北省卫生健康委员会13日通报，2月12日0时-24时，湖北省新增新冠肺炎病例14840例（含临床诊断病例13332例）。这一数字引起人们的关注。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安在当天举行的例行记者会上说，湖北确诊病例数的增加，在某种程度上是因为改变了报告方式。“尽管从数字来看，中国报告的确诊病例数大幅增加，但这不代表疫情发展轨迹发生了重大变化。”同时，也尚未发现新冠肺炎病亡率、重症比例等较之前有“显著变化”。

瑞安进一步解释，当天通报的大多数新增确诊病例，实际上可能是几天前、几周前乃至疫情暴发初期累积的病例，只是由于确诊方式的不同，此前这些病例并未纳入确诊病例范围。

湖北省卫健委13日的通报说，根据《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》，对湖北地区疑似病例具有肺炎影像学特征者，纳入临床诊断病例。据专家解读，对湖北地区一时病毒核酸检测仍呈现阴性或未能进行核酸检测，但影像学特征符合新冠肺炎标准的患者纳入临床诊断病例。这有利于对此类尚未确诊的患者精准施策，既有利于患者治疗，也利于疫情总体防控。

瑞安也认为：“这使得临床医生能更快地转移和报告病例，而不必等待实验室确认，从而确保人们更快地得到临床护理。”同时，这也有助于迅速启动追踪密切接触者等一系列公共卫生应急措施。

但他同时表示，目前在中国除湖北省以外的地方，以及中国以外的国家，仍需通过实验室核酸检测结果来确诊病例。

世卫组织国际专家组首批成员已于10日抵达中国，助力中国抗击新冠肺炎疫情。瑞安说，首批成员与中国同行已确定接下来的工作范围和任务目标，其余专家组成员将自本周末起陆续抵达中国。

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