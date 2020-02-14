欧盟官员说欧盟正与中国密切合作抗击新冠肺炎疫情

新华社布鲁塞尔2月13日电（记者王子辰）欧盟委员会负责平等事务的委员海伦娜·达利日前在欧洲议会发言时说，欧盟正与中国密切合作抗击新冠肺炎疫情，支持中国就等于帮助世界其他地区。

12日晚，欧洲议会在法国斯特拉斯堡召开全会期间就新冠肺炎疫情进行辩论。达利在会上发表演讲时说，欧委会已采取切实措施抗击疫情，包括与成员国分享信息、资助有关科研项目及强化对欧盟公民的保护机制等。

达利说，除了在内部做好应对之外，欧盟的另一工作重点是支持中国。支持中国不仅能帮助中国，也对世界其他地区有利。欧委会正在政治层面和技术层面与中国密切合作。欧盟已经协调协助成员国向中国运送12吨疫情防控物资，欧盟还在与成员国及欧盟境内的民营企业协调，寻找超出欧盟需要、可以与中国分享的疫情防控物资。

达利说，针对亚裔人士或其他任何种族人士的歧视与欧盟的法律相悖，无论这些歧视以何种形式发生，欧委会都绝不容忍。

达利说，在台湾参加世界卫生大会问题上，欧盟坚持一个中国原则。

欧洲议会议员、欧洲议会欧中友好小组主席扬·扎赫拉迪尔说，欧委会已经在与中国合作并支持中国抗击疫情的消息很好。欧盟和中国是全面战略伙伴，如果欧盟想在世界舞台上显示其对全球的责任，加强这一全面战略伙伴关系正当其时。

当晚发言的欧洲议会多位议员表示，在疫情面前，应与中国人民团结一心，一些歧视现象既不人道，也有悖欧盟基本价值观，是绝不可接受的。

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