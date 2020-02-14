王毅谈中德外交与安全战略对话四点共识

人民网柏林2月13日电 （记者 花放）当地时间2020年2月13日，国务委员兼外长王毅在柏林同德国外长马斯举行外交与安全战略对话后共同会见记者。王毅介绍了中德外交与安全战略对话达成的四点重要共识：

王毅说，刚刚我同马斯外长举行了中德外交与安全战略对话，达成了一系列重要共识。

首先，中德之间共同利益远远大于分歧，只要双方相互尊重，充分照顾彼此核心利益和关切，不断巩固积累政治互信，中德关系就完全可以实现长期稳定和健康发展，中德全方位战略伙伴关系也会迈上新台阶。

第二，优势互补、互利共赢是中德关系的“基本盘”。双方将坚持走开放共赢的合作之路，化竞争为共赢，让“1+1>2”始终成为中德合作的恒定模式。中方将继续扩大对外开放，也希望德方给予中国企业公平公正待遇。中方赞赏德方在5G问题上坚持自主立场。双方还将在“一带一路”框架下开展更多第三方合作。

第三，中德应在中欧关系中发挥重要引领作用。今年中欧之间将有一系列重大政治议程，中方愿同德方共同努力，加快推进中欧投资协定谈判，制定今后五年中欧合作议程，特别是就维护多边主义、完善全球治理等达成更多成果，对外发出积极正面信号。

第四，作为世界上有重要影响的国家，中德应加强国际协作，为促进世界的和平与发展作出贡献。我们将进一步加强在地区和国际事务中的合作。中方愿支持德国在担任安理会非常任理事国期间发挥积极作用，愿在二十国集团等框架下同德方加强协调，维护以联合国为核心的国际多边体系，维护以世界贸易组织为基石的自由贸易体制。双方也将共同致力于利比亚、伊朗核等热点问题的政治解决。

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