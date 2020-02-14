王毅：病毒无国界，需要国际共同应对

人民网柏林2月13日电 （记者 花放）当地时间2020年2月13日，国务委员兼外长王毅在柏林同德国外长马斯举行外交与安全战略对话后共同会见记者。

王毅表示，此次到访德国有一个特殊的背景，那就是中国正在举国上下、众志成城抗击新冠肺炎疫情。疫情发生以来，中国政府本着对中国人民和国际社会高度负责的态度，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措。经过这段艰苦努力，疫情已经开始得到控制。截止到今天，除湖北省以外的新增病例已连续10天呈下降趋势，治愈率不断上升，已有超过6000名患者成功治愈出院。这些数据和事实表明，这场疫情从总体上看是可控的，也是可治的。特别是随着有效药物的不断开发，我们完全有信心、有能力、也有把握彻底战胜这场疫情。

王毅说，在抗击疫情斗争中，我们一开始就本着公开、透明态度向国际社会通报信息，开展同德国在内的各国的防疫合作。中方的努力有效阻止了疫情向其它国家蔓延，迄今中国境外的感染数量不到中国国内的1%。对此，世卫组织以及各国都予以了高度评价和赞赏。中国为全球公共卫生事业做出了贡献，也付出了牺牲。

王毅说，疫情给中国经济带来一些影响，但这个影响是暂时的。我们将努力把疫情的影响降到最低。相信疫情过后，积压的消费需求将快速释放，经济动能也会出现强劲反弹。我们有信心完成今年中国经济社会发展的各项指标，全面建成小康社会，彻底消除绝对贫困。疫情不会影响中德合作，相信双方加大在健康卫生方面的合作，将给德国企业带来新的机遇。

王毅表示，默克尔总理和马斯外长多次表达德方对中国抗击疫情的有力支持。在此，我要对德国政府和人民给予中国的理解和帮助表示感谢。病毒无国界，需要国际社会携手共同应对。在这场维护人类健康的斗争中，最重要的是跨越国界的相互理解、相互信任和相互支持。

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