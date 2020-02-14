王毅同德国外长马斯举行第五轮中德外交与安全战略对话

人民网柏林2月13日电 （记者 花放）当地时间2020年2月13日，国务委员兼外长王毅在柏林同德国外长马斯举行第五轮中德外交与安全战略对话。

王毅表示，当前国际形势充满风险和挑战，中德作为两个有重要影响力的国家，应该加强战略沟通，增进战略互信，推进战略合作，推动中德全方位战略伙伴关系迈上新台阶，更好携手应对全球性挑战。双方应秉持包容开放心态，坚持相互尊重、互不干涉内政等原则，客观看待彼此社会制度和发展模式的不同，通过建设性对话妥善处理分歧差异，明确中德是伙伴而不是对手，使中德成为真正超越意识形态的合作伙伴。双方应坚持开放共赢，开展更高层次、更高水平的互利合作，让“1+1>2”始终成为中德合作的恒定模式。欢迎德方积极参与共建“一带一路”，加强在非洲、拉美、中东欧等地区的第三方市场合作。双方应为两国企业开展科技合作提供公平环境，不采取歧视性做法。王毅表示，今年中欧之间将有一系列重要政治议程，双方应密切协作，加快推进中欧投资协定谈判，为推动中欧关系发展发挥重要引领作用。双方还应进一步加强在国际和地区事务中的协调，共同维护多边主义，为促进世界和平与发展作出更大贡献。

马斯表示，王毅国务委员在中方抗击新冠肺炎疫情之际应邀访德，体现了德中之间的信任和支持。德方高度重视中国的国际地位和作用。德中之间的共同利益远远多于分歧，双方应该密切交往，加强对话，使德中关系实现高水平发展。德方奉行一个中国政策，尊重中国的主权和领土完整，尊重中方在核心利益和敏感问题上的关切，愿同中方加强沟通，妥善管控分歧，不断增进互信。德方在维护自由贸易问题上与中方立场一致，反对利用关税打贸易战，主张保持市场开放，不会针对特定企业采取限制措施，愿同中方深入开展数字化合作。双方应密切配合，确保今年一系列欧中重要外交议程取得成功。德方愿同中方推进欧亚互联互通战略同“一带一路”倡议相对接，继续就气候变化、生物多样性、世贸组织改革等问题密切沟通。

王毅感谢德方为支持中方抗击新冠肺炎疫情提供道义和物质支持，详细介绍了中方努力取得的最新进展，表示中方有信心、有能力、也有把握早日战胜疫情。中国经济有强大内生动力，我们将克服暂时困难，努力实现今年预定的经济社会发展指标。希望德方继续采取理性科学态度，使中德互信与合作在共同抗击疫情过程中得到巩固深化。马斯表示，德方坚定支持中方抗击疫情，钦佩中方采取的果断和负责任措施，相信中方很快将战胜疫情。德方反对外界对疫情的情绪化反应和歧视性措施，将继续客观冷静应对。德方愿在已经捐赠一批医疗物资的基础上继续向中方提供支持和帮助。

双方还就利比亚、阿富汗、朝鲜半岛局势、军控等共同关心的地区和国际问题深入交换了意见。

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