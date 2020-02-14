原标题：国际观察：卖设备偷情报 美国再曝网络劣行

新华社华盛顿2月12日电（国际观察）卖设备偷情报 美国再曝网络劣行

新华社记者周舟、刘品然

美国媒体日前披露，美国和原联邦德国（西德）的情报部门从20世纪70年代开始秘密操控瑞士加密设备供应商克里普托AG公司以获取别国机密情报，两德统一不久后德国方面退出，而美国直至2018年才停止这一情报窃取行动。

分析人士指出，美国素来以“网络安全卫士”自居，频频指责他国发起网络攻击，却无视自身的斑斑劣迹。此次曝出的通过瑞士公司设备窃取他国情报事件，再次凸显出美国贼喊捉贼的网络霸凌思维。

“屡立战功”

德国媒体早在1996年就怀疑德美两国机构在克里普托AG公司的设备上“做手脚”，但当时克里普托AG公司回应称报道毫无依据。美国《华盛顿邮报》11日刊登长篇报道再次聚焦这一问题，披露了该报和德国电视二台联合调查获取的与此相关的美国中央情报局机密文件。

报道称，1970年左右，美国中情局和西德情报机构联手秘密收购并实际控制了克里普托AG公司。该公司多年来将加密设备出售至超过120个国家，包括伊朗、印度、巴基斯坦以及一些拉美国家，而美德通过在设备上开的“后门”获得他国机密信息。“外国政府给美国和西德付了大价钱，却让这两个国家（可能最多五六个国家）阅读自己最机密的通信信息”。

这套情报窃取手法一度“屡立战功”。报道称，通过克里普托AG公司的设备，美国与西德情报人员曾在1979年美国驻伊朗大使馆人质危机期间监视伊朗宗教领袖的言行，在1982年马岛战争中向英国提供阿根廷军方的情报，在1986年柏林舞厅爆炸案后掌握利比亚领导人的相关情报。

报道称，1990年两德统一之后，德国情报机构认为上述情报窃取行动暴露风险太大，不久便退出。美国中情局随即买下了德方持有的股权并继续执行该行动直到2018年。

劣迹斑斑

美媒披露的上述行动只是美国网络恶行的一个例子，这样的例子还有很多。

依据美国防务承包商前雇员爱德华·斯诺登的爆料，早在2009年初，美国国家安全局就曾侵入中国公司系统窃取源代码，读取客户名单和内部邮件。

2017年4月，媒体爆料与美国国家安全局相关的黑客组织攻击转账结算系统SWIFT在中东地区最大的金融服务提供商EastNets，窃取了大量主机信息、登录凭证等。

去年6月，美国情报部门被曝对伊朗部分计算机系统发起攻击，使伊朗的火箭发射系统瘫痪；向俄罗斯电力系统植入恶意程序代码，以便刺探情报或对俄电力系统发动网络攻击。

而在体制和战略方面，美国政府2017年将美军网络司令部正式升级为美军第十个联合作战司令部，地位与美国中央司令部等主要作战司令部持平；2018年发布网络战略报告，强调要在网络空间里“先发制人”。有分析认为，种种动向表明，美国正紧锣密鼓地为网络战加强准备。

舆论指出，实施监控、窃取信息、暗中破坏，美国在网络安全领域的劣行层出不穷，却还不断指责他国破坏网络安全，可谓贼喊捉贼、倒打一耙。这种双标行为凸显了美国唯我独尊的霸权思维。

德瑞不安

上述情报窃取行动曝光后，与这一行动相关的德国和瑞士出现了要求调查和表达担忧的声音。

在德国，多名联邦议院议员要求政府调查这一事件。德国自由民主党议员斯特凡·托梅表示，“这种行为无法容忍”。他说，联邦政府不能保持沉默，应立即启动“毫无保留的全面调查”。左翼党议员安德烈·黑恩则称这一情报窃取行动是“德国联邦情报局最大的历史丑闻”。

在瑞士，有媒体认为这起事件恐将影响这个永久中立国今后在国际事件中的“中立性”。《新苏黎世报》说，瑞士向来以在国际事务中保持中立而著名，瑞士科技公司也依赖国家的中立地位发展业务。“斯诺登事件”以来，美国供应商被贴上了不安全的标签，瑞士公司则在国际市场上取得领先。如果直到两年前克里普托AG公司实际上还是美国中情局监听网络的一部分，这会影响瑞士整个行业的声誉，从而损害竞争优势。（参与记者：张远、陈俊侠）

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