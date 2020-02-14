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伊拉克官员：美国拟继续予以伊拉克制裁豁免

2020年02月14日08:33  来源：新华网
 
原标题：伊拉克官员：美国拟继续予以伊拉克制裁豁免

　　伊拉克官员12日说，美国拟继续予以伊拉克制裁豁免，以便伊拉克从伊朗购进天然气。

　　法新社援引伊拉克高级官员的话报道：“这次（豁免）延期45天，附加严苛条件。”

　　伊拉克和美方官员仍在就附加条件磋商。

　　伊拉克严重依赖伊朗天然气供应其发电站，现有制裁豁免本周到期。伊拉克官员说，美方做出豁免延期决定，是不希望给总理穆罕默德·阿拉维“添乱”。

　　伊拉克议会去年12月批准总理阿卜杜勒—迈赫迪辞职，此后由于各政治派别难以达成一致，新总理人选一直未能产生。直至本月1日，总统萨利赫任命前通信部长阿拉维为新一届政府总理，在30天内组建内阁。

　　美国2018年5月宣布退出伊朗核问题全面协议，同年11月重启对伊朗能源和金融等领域制裁。当时，美国给予伊拉克45天制裁豁免，允许其继续从伊朗购买电力和天然气。而后，这一豁免不断延期，每次延长期限通常为90天或120天。

　　美国希望削弱伊朗在伊拉克的影响力，但伊朗与伊拉克在政治和贸易领域关联密切。法新社报道，过去15个月的制裁豁免期间，伊拉克从伊朗进口大约1400兆瓦电力和2800万立方米天然气。

　　伊朗石油和天然气探明储量分别位居世界第四和第二，伊拉克天然气储量丰富，但开采利用受限。美方希望促成伊拉克与美国企业合作，加速伊拉克天然气开采并改善电力运输，避免损耗。伊拉克和美国通用电气公司签署谅解备忘录，同时还与其他美国能源企业磋商，但迄今没有签署正式合同。

　　美联社援引美国和伊拉克官员的话报道，美方对进展缓慢感到不满。

　　依据两伊之间特别结算机制，伊拉克采购伊朗能源，以伊拉克货币第纳尔支付，存入伊朗在伊拉克境内的专门账户；伊朗无法直接从账户提款，但从其他国家采购人道主义物资可以用这个账户结算。

　　除伊拉克外，土耳其、欧洲方面也在谋求与伊朗建立特别结算机制，以绕开美国对伊朗制裁。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、贾文婷)
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