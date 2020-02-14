原标题：美国或考虑对“约束关税”动刀

美国政府消息人士12日向媒体透露，美国考虑提高在世界贸易组织（WTO）框架下形成并施行多年的约束关税水平，即征收关税的平均税率上限，以便迫使贸易伙伴与美国重新谈判贸易协定条款。

不过，美国贸易代表办公室声明说，暂时不打算落实这一想法。

【改变现状】

美国总统唐纳德·特朗普及其顾问多次抱怨贸易伙伴对部分种类商品征收比美国更高的关税，例如欧洲联盟对小客车、印度对摩托车的进口税率，让美国“吃亏”。

美国贸易代表罗伯特·莱特希泽先前会见世贸组织总干事罗伯托·阿泽维多，表达对现行关税体系让美国利益受损的不满。彭博新闻社报道，假如修改约束关税的想法落实，将是美方改变它口中“关税失衡”状况的“最大胆”行动。

彭博社报道，现行世贸组织框架下，美国的约束关税平均税率为3.4%，在发达经济体中属于最低水平梯队，而印度和巴西的约束关税平均税率分别为51%和31%。不过，美国政府时常利用贸易规则漏洞提高特定商品的税率，如特朗普政府2017年对多个贸易伙伴的钢铁产品加征高达25%关税。

按照美方消息人士的说法，美国总统不能单方面调整约定关税，但有权援引关贸总协定(GATT)特别条款修订关税税率。英国“脱欧”后，英国与欧盟正利用类似条款研究新的关税框架。

【意在施压】

美国贸易代表办公室一名发言人说，美国政府非常不满贸易伙伴征收“高得多”的关税，但“当前”没有着手调整约束关税的计划。

不过，彭博社援引多名消息人士的说法报道，特朗普政府希望借助调整关税上限这一手段，迫使贸易伙伴重新谈判对美贸易协议，进一步“攻击”现行全球贸易体制。美方策略可能是，先按照世贸组织规则，提议重新谈判美国的约束关税水平，预期其他成员不会同意改变现有多边协议，再以此为由推进单边行动，对贸易伙伴的输美商品征收“对等关税”。

按照美方预想，欧盟、英国、印度、巴西等与美国没有签订自贸协定的经济体更可能迫于压力同意与美方进入双边谈判。

美国全国对外贸易理事会主席鲁弗斯·耶克萨认为，征收“对等关税”在技术上“完全不可行”。

“不可能做到与每个国家完全对等，除非针对每一种商品设定不同的关税税率，”耶克萨说，“那会乱成一团，影响美国商业环境的可预测性，让我们成为整个世界的边缘人。”（徐超）（新华社专特稿）

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