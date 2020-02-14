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美与塔利班或本月签协议

2020年02月14日08:33  来源：新华网
 
原标题：美与塔利班或本月签协议

　　多名熟悉美国与阿富汗塔利班谈判进展的消息人士12日披露，如果塔利班能够显著减少暴力，双方最快可能本月签署协议。

　　【快了】

　　阿富汗总统阿什拉夫·加尼11日确认，美方与塔利班谈判取得“显著进展”。塔利班驻卡塔尔首都多哈的政治办事处发言人苏海勒·沙欣确认谈判取得进展，没有发布更多细节。

　　一名不愿公开姓名的阿富汗政府官员告诉路透社记者，美方原则上同意与塔利班的协议，但只会在塔利班证明能够切实减少暴力以后签署。这名官员说，协议最快将在2月底前签署。

　　以一名西方国家驻阿富汗首都喀布尔外交官为消息源，路透社报道，美方谈判代表正在寻求让塔利班同意在至少10天内减少暴力，而且不能出现重大违反约定行为。

　　“在减少暴力10天后，双方才可以对话并巩固举行阿富汗内部对话的计划。”这名不愿公开姓名的外交官说。

　　如果协议签署，将推动美国从阿富汗最终撤离大约1.3万驻军并开启阿富汗国内和平对话进程。

　　【烦了】

　　美国政府与塔利班代表2018年9月起在多哈谈判多轮，其间一度中断，而后于去年12月重启。路透社报道，正在进行的谈判是双方2018年启动谈判以来最高级别对话。

　　一名不愿公开姓名的塔利班指挥官告诉路透社记者：“我们将停止一切袭击，以换取美国（履行）停止在阿富汗针对我们的所有作战行动的承诺。”

　　2月早些时候，塔利班多名宗教领袖经由谈判代表向美方传递强烈信号，要求在塔利班春季攻势到来前签署协议。

　　持续一年多的谈判令一些塔利班成员失去耐心。另一名塔利班指挥官告诉路透社记者：“他们（美国）以和平谈判名义浪费我们许多时间和精力。是签署协议还是永远结束和平进程把重心收回战场，领导层应该做出决定。”

　　多名塔利班指挥官说，他们准备发动春季攻势并招募超过6000名战斗人员和自杀式爆炸袭击者，一旦谈判破裂，将投入行动。

　　一名不愿公开姓名的阿富汗高级国防官员说，如果谈判破裂，政府军同样准备好继续战斗。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、贾文婷)
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