人民网>>国际

世界人民与中国人民站在一起（望海楼）

■ 达尼洛·图尔克

2020年02月14日05:57  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　国际社会对新型冠状病毒肺炎疫情出现了几种不同反应。一方面，世界卫生组织采取了认真负责的应对行动和保护措施，各国加强了对新病毒的合作研究，不少国家的人民自发援助中国。但另一方面，也出现恐慌和政治化反应。

　　对于随疫情一同蔓延的政治化氛围，全球政治家们需要认真思考、负责对待。确保防止疾病传播自然是重中之重，但在提出疫情防控措施和向公众介绍疫情状况时，必须避免过度恐慌以及把疫情政治化。在互联网全球化时代，人们很容易陷入夸张和恐慌的陷阱当中。因此，最重要的是我们必须认识到，传染病是业已存在的，我们必须通过恰当的全球性合作加以应对。

　　种种历史经验表明，我们对肆虐全球的流行病并不陌生，全球合作体系早就应该进行改革。1919年，欧洲的大流感造成了数千万人死亡。20世纪70年代末，艾滋病在美国出现，数十年来一直是全球性威胁。21世纪，国际社会防控SARS和禽流感的经验都在提醒我们，必须以全球性的视野来解决这些问题。我们需要建立起一个更强有力的全球性防护机制。

　　与世界上大多数国家相比，由于经济和社会的高速发展，中国或许面临了更多的压力。快速城市化和全球气候变化，让病毒从动物传播给人类比以前更加容易。空中交通的发展，也使得拥有潜伏期的传染病毒得以加速蔓延，从而令疫情防控雪上加霜。

　　在这种情况下，中国对新冠肺炎疫情做出了果断而系统的反应。世界各研究中心之间的科学合作显著加强。中国各地以及泰国首批病患治愈出院的消息令人鼓舞。我们相信，国际社会将竭尽全力应对这一疾病，并最终将其成功遏制。

　　为此，国际社会有一些重要任务需要完成。首先也是最重要的，我们应积极声援中国人民，支持中国抗击疫情的一切努力。中国在这次疫情中所展现出的调动巨大人力、物力和财力的能力，是中国自信的重要来源。虽然在疫情暴发的早期阶段存在一些缺陷，但中国很快就通过激活其强大的卫生防疫系统，进行纠正并弥补。国际社会完全有理由相信，中国会尽最大努力取得成功。毋庸置疑的是，世界人民都将与中国人民站在一起。

　　其次，国际社会必须重新审视并积极改善预防传染病的全球性制度。虽然这早不是什么新任务，但至今所付出的努力都收效甚微。新冠肺炎疫情再一次提醒那些已为此争辩了20年的世界领导者们：进一步加强国际合作以防止传染病的全球蔓延，刻不容缓。

　　和平不仅仅是没有全球性的战争，还包括保护生命不受传染病的威胁。现在不是对全球化进行徒劳批评的时候，相反，如今正是强化多边合作的时机。只有加强多边合作，我们才能迎来一个更加和平、繁荣的世界。

　　（作者为斯洛文尼亚前总统、中国人民大学重阳金融研究院外籍高级研究员。杨清清、武音璇翻译）

(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved