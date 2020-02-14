世界人民与中国人民站在一起（望海楼）

国际社会对新型冠状病毒肺炎疫情出现了几种不同反应。一方面，世界卫生组织采取了认真负责的应对行动和保护措施，各国加强了对新病毒的合作研究，不少国家的人民自发援助中国。但另一方面，也出现恐慌和政治化反应。

对于随疫情一同蔓延的政治化氛围，全球政治家们需要认真思考、负责对待。确保防止疾病传播自然是重中之重，但在提出疫情防控措施和向公众介绍疫情状况时，必须避免过度恐慌以及把疫情政治化。在互联网全球化时代，人们很容易陷入夸张和恐慌的陷阱当中。因此，最重要的是我们必须认识到，传染病是业已存在的，我们必须通过恰当的全球性合作加以应对。

种种历史经验表明，我们对肆虐全球的流行病并不陌生，全球合作体系早就应该进行改革。1919年，欧洲的大流感造成了数千万人死亡。20世纪70年代末，艾滋病在美国出现，数十年来一直是全球性威胁。21世纪，国际社会防控SARS和禽流感的经验都在提醒我们，必须以全球性的视野来解决这些问题。我们需要建立起一个更强有力的全球性防护机制。

与世界上大多数国家相比，由于经济和社会的高速发展，中国或许面临了更多的压力。快速城市化和全球气候变化，让病毒从动物传播给人类比以前更加容易。空中交通的发展，也使得拥有潜伏期的传染病毒得以加速蔓延，从而令疫情防控雪上加霜。

在这种情况下，中国对新冠肺炎疫情做出了果断而系统的反应。世界各研究中心之间的科学合作显著加强。中国各地以及泰国首批病患治愈出院的消息令人鼓舞。我们相信，国际社会将竭尽全力应对这一疾病，并最终将其成功遏制。

为此，国际社会有一些重要任务需要完成。首先也是最重要的，我们应积极声援中国人民，支持中国抗击疫情的一切努力。中国在这次疫情中所展现出的调动巨大人力、物力和财力的能力，是中国自信的重要来源。虽然在疫情暴发的早期阶段存在一些缺陷，但中国很快就通过激活其强大的卫生防疫系统，进行纠正并弥补。国际社会完全有理由相信，中国会尽最大努力取得成功。毋庸置疑的是，世界人民都将与中国人民站在一起。

其次，国际社会必须重新审视并积极改善预防传染病的全球性制度。虽然这早不是什么新任务，但至今所付出的努力都收效甚微。新冠肺炎疫情再一次提醒那些已为此争辩了20年的世界领导者们：进一步加强国际合作以防止传染病的全球蔓延，刻不容缓。

和平不仅仅是没有全球性的战争，还包括保护生命不受传染病的威胁。现在不是对全球化进行徒劳批评的时候，相反，如今正是强化多边合作的时机。只有加强多边合作，我们才能迎来一个更加和平、繁荣的世界。

（作者为斯洛文尼亚前总统、中国人民大学重阳金融研究院外籍高级研究员。杨清清、武音璇翻译）

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