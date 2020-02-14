IMF总裁与世行行长——

低收入经济体需警惕债务问题

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃与世界银行行长马尔帕斯近日表示，低收入经济体应警惕债务问题，在遏制债务脆弱性和促进投资之间取得平衡。

格奥尔基耶娃表示，越来越多的低收入经济体在近几年面临债务问题，影响医疗、教育和民众实际需求方面的投资，对经济发展不利。当前我们身处一个更容易受到冲击的世界，在债务等问题上保持透明符合各方利益，所有利益相关者都有责任帮助低收入经济体，确保其公共债务的透明度和可持续性。

马尔帕斯认为，不透明的债务会加剧不平等，并导致解决紧急需求的资金不足。他建议，各方政府签订投资合同时投资条款应当公开透明。

（据新华社华盛顿电 记者杨承霖、高攀）

俄罗斯2019年经济增长1.3%

俄罗斯总统普京12日说，2019年俄国内生产总值（GDP）增长1.3%。

普京当天主持召开俄经济问题会议时说，较高的经济增长率是推动社会发展、增加工作岗位、提高居民收入、解决人口问题的有力保障，这正是俄经济发展所必需的。

普京表示，当前，俄经济除应继续保证财政系统稳定外，主要任务是增加投资项目，使每年投资增长率达到5%至7%，以推动俄经济增长。

据统计，俄罗斯去年第四季度经济增长2.3%，增幅显著高于前三个季度。

（新华社莫斯科电 记者吴刚）

研究发现血管老化引发糖尿病的机理

研究人员近日发现，血管老化会导致体内脂肪细胞吸收葡萄糖的功能下降，进而导致糖尿病风险升高。

研究人员制备了3种不同的血管内皮细胞，一种是正常衰老的细胞，第二种是人为使其老化的细胞，另一种是年轻细胞。将它们分别混入培养液，用来培养脂肪细胞。结果显示，在混有前两种细胞分泌物的培养液中，脂肪细胞出现了提前老化。

据介绍，胰岛素可以促进脂肪细胞吸收葡萄糖，这个过程需要一种信号传导蛋白IRS—1，而IRS—1的水平在老化的脂肪细胞中会降低，从而使信号传递出现障碍。因此，在脂肪细胞老化后，胰岛素难以充分发挥作用，导致糖尿病风险升高，并可能引发相关脏器疾病。

这项成果说明血管老化和脏器疾病之间可能存在直接关系，今后将继续研究两者之间的关系，并开发相应的治疗方法。

（据新华社东京电）

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 17 版）

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