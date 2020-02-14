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日本便利店模式面临拐点

本报驻日本记者 刘军国

2020年02月14日05:49  来源：人民网－人民日报
 

　　日本“特许经营连锁协会”最近公布的数据显示，截至去年底，日本共有55620家便利店，同比减少123家，是日本2005年有此项统计以来，数量首次减少。分析人士认为，日本便利店的经营方式面临拐点，必须适应经济社会的新变化，及时作出调整。

　　便利店起源于美国，在日本得到快速发展。去年夏天，7—11在冲绳县首次开店，至此7—11、罗森和全家等三大便利店都实现了日本全境覆盖。日本便利店总数是邮局网点数量的两倍以上，几乎每个人生活都离不开便利店。

　　日本的便利店十分“便利”——随时随地找得到。随时是指营业时间长，很多便利店甚至24小时营业。随地是因为便利店数量多，可以轻松找到。再加上便利店服务齐全，不仅销售食品饮料以及日常生活用品、文具、报纸等，还可以缴费、购票等。在东京等大城市，走几步就可以看到一家便利店，甚至一个十字路口附近就有四五家便利店。在乡村或者小城镇，便利店就是当地的购物中心。

　　近年来，日本药妆店和小型超市快速发展，成为便利店的强劲竞争对手，便利店的顾客与店员逐渐流失。随着日本人口老龄化加剧，劳动力减少，人工费用也在不断上涨，这使得便利店加盟店主负担进一步加重。

　　作为日本便利店行业的龙头企业，7—11在去年初因人手不足导致24小时经营模式难以为继，部分加盟店与总部发生对立，时任社长最终辞职。去年7月，7—11移动支付系统由于安全漏洞造成大量用户蒙受损失，新系统上线仅3个月又以失败告终。去年底，7—11被曝长期拖欠临时工加班费共计约4.9亿日元（约合人民币3175万元），涉及约3万名员工。分析认为，这暴露了日本便利店大力扩张路线存在的严重管理问题。

　　日本全家社长泽田贵司表示：“便利店处于饱和状态，大量开店的时代已经结束。”日本媒体分析称，在少子老龄化的背景下，便利店依然拥有很高需求，但市场已接近饱和。各便利店公司开始重视收益并控制增设新门店，调整深夜营业时间以应对人工费用高涨等，商业模式迎来转折点。

　　罗森2018年开设了一家设有咨询窗口的新型店铺，人们可以向店里的营养管理师等咨询护理和日常饮食问题，此外店内还设有销售非处方药的柜台。记者看到，与普通便利店相比，这家便利店商品类别和品种更加丰富，货架上还摆满了各种适合老年人的商品——易咀嚼消化食品、拐杖、成人纸尿裤等。这家便利店还设置饮食区，摆放了十几个餐椅。点上一杯便利店的咖啡，几名老年人一边吃着自带食品，一边说说笑笑，成为附近老年人休闲聚会的场所。

　　包括罗森在内，日本各便利店连锁企业瞄准了潜力巨大的老年人市场，通过为他们提供更多服务，以提高店铺竞争力。比如，罗森充分考虑老年人的生活需求，推出很多方便老年人食用的食品，7—11在老年人集中的住宅区开设店铺，不仅送货上门，还帮助老年人换电灯泡、扔垃圾等，满足他们的生活需要。

　　（本报东京电）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月14日 17 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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