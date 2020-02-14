越南不得不给光伏电站项目降温

最近一段时间，越南工贸部起草的新版光伏发电补贴政策备受当地关注。新版光伏发电电价分为每千瓦时7.09美分、7.69美分和8.38美分3档。这一补贴价格较之前下调10%至24%。越南政府希望通过价格杠杆为各地在建或拟建的光伏发电项目降温。据悉，此政策只适用于未并网的光伏电站项目，之前已上网的项目仍按照原电价收购。

近年来，为缓解电荒，越南大力发展太阳能等新能源，推动能源转型。越南政府2017年4月出台了鼓励发展光伏发电的政策，对各地制定的光伏发电规划予以财政支持，承诺国家电网将以每千瓦时9.35美分的价格收购光伏电能，收购期长达20年，并要求电力部门完善电网、变电站等设施，确保光伏电能顺畅并网。

越南一些地方为吸引光伏电站投资，还推出所得税优惠、减免土地和水域租金等措施。在利好政策的刺激下，众多光伏电站项目投产，新能源产能骤增。越南一度成为东南亚地区最活跃、最具吸引力的新能源市场之一。据越南工贸部统计，截至目前，全国已批准135个光伏发电项目，总装机容量达893.5万千瓦。仅2019年4月至6月，越南就有超过80个光伏发电项目并网，总装机达到446万千瓦，占发电总装机容量的近10%。越南媒体指出，已提前5年实现了光伏装机容量400万千瓦的目标。

然而，由于新项目多在越南中南部地区扎堆投产，导致问题集中爆发，让电力主管部门措手不及。一方面，一大批项目抢在固定电价截止日期前投产，井喷式的发电量导致电网严重过载，一些新投产项目面临有电输送不出去的困境。另一方面，地方政府为了促进经济增长，继续审批新的光伏发电项目，导致产能不断增加。

为解决这些难题，越南政府不得不出手为行业降温。去年底，越南工贸部要求各地暂停批准上网电价补贴计划下的光伏发电项目。同时，在光伏项目集中地区，新建或改造电网等基础设施，提高输电能力。最新的下调光伏发电企业电价，也是举措之一。

越南媒体分析认为，近些年来，随着经济的快速增长，越南电力需求每年以10%左右的速度增加，电力供应缺口增大。目前，火力发电和水力发电在越南电力供给中占比约七成。然而，越南已从煤炭出口国成为煤炭净进口国，发展火电不乐观，水电资源也已得到充分开发。越南政府通过政策扶持引导能源转型，符合全球能源发展大趋势。但是，在转型过程中，由于各地电网等输变电设施建设不同步，不少光伏发电项目面临刚投产就要限产的尴尬境地。

“设计产能无法完全释放、下调上网电价，将导致企业成本回收缓慢，资金压力加大。政府新能源政策的变化，让企业有些无所适从。”越南越王建设安装公司工程师阮成忠表示。

（本报河内电）

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 17 版）

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