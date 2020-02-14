据巴西经济部近日发布的数据，巴西整体经济正在逐步复苏，预计今年经济增长将达到2.4%，高于此前2.32%的预期。巴西央行也指出，市场信心有所增强，预期未来3年的年增长率将稳定在2.5%。这是巴西自2015年陷入经济衰退以来，对经济增长的最高预期。此间分析认为，适宜的经济政策和就业改善是促进经济形势向好、市场升温的重要因素。

自去年以来，巴西政府着重整顿财政，并推出一揽子经济刺激措施。巴西国家地理统计局的数据显示，2019年巴西平均失业率降至11.9%，连续两年下降。同时，今年通胀预期为3.4%，符合政府设定的管控目标。分析指出，个人信贷增加、失业率下降和通胀率处于目标区间等因素将继续促进家庭消费，而消费一直是巴西经济的重要推动力。

巴西《经济价值报》认为，就业数据向好体现了市场对巴西政府现行政策调整和财政结构性改革的积极反应。去年11月，巴西通过了以养老金制度改革为主体的社保改革法案，其核心内容是延长法定退休年龄，同时放宽养老金的取用范围。根据政府测算，养老金制度改革将为巴西未来10年节省公共支出8550亿雷亚尔（约合人民币1.37万亿元）。该法案有效促进了公共财政恢复正常运行，增强了市场信心。

巴西央行2月5日宣布将基准利率从4.5%下调至4.25%，创该国1999年采用通胀目标制以来的最低水平。巴西央行货币政策委员会表示，宽松的货币政策有助于刺激投资需求增长，进一步激发市场活力，改善巴西就业情况、扩大内需、平衡国际收支；有利的金融环境、经济信心恢复和结构性改革又将反过来继续刺激投资，形成良性循环。

此外，巴西支柱产业之一的采矿业预计今年将“恢复元气”，成为经济复苏的又一重要推动力。2019年初，淡水河谷公司铁矿废料矿坑堤坝发生溃坝事故，导致巴西采矿业和工业产出骤降，经济受到较大负面影响。巴西央行认为，事故造成的负面影响已经触底，今年采矿业势必恢复增长，推动工业生产复苏。

美洲开发银行前副行长卡努托表示，低利率和私人投资的增加为经济注入活力。“2020年是关键性的一年。尽管仍面临不确定性，但如果能顺利推进财政和结构改革，巴西经济复苏将能取得实质性进展。”

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 17 版）

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