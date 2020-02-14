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到2023年，全球50%以上的大型企业可能在供应链中应用人工智能、高级算法以及物联网等技术

提升供应链效率将更加重视数字化

本报驻比利时记者 郑 彬

2020年02月14日05:49  来源：人民网－人民日报
 

　　2019年12月，在荷兰梅珀尔市的皇家菲仕兰康柏尼公司，技术人员正在监控奶粉产品生产过程。
　　荷兰皇家菲仕兰康柏尼公司供图

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　　近年来，随着人工智能、区块链、物联网等新技术的应用，数字化在提升供应链效率、降低企业运营成本的同时，也为企业制定整体产业发展战略提供了更为优化的决策依据。建立数字化供应链，将越来越成为企业保持竞争力的关键。但是，目前数字化供应链的很多技术尚不成熟。

　　

　　数字化供应链成为工业4.0的核心内容之一

　　全球最大的乳制品企业之一、荷兰皇家菲仕兰康柏尼公司旗下有1.2万名牧场主，雅布·维斯特霍夫是其中的一员。

　　作为荷兰皇家菲仕兰康柏尼公司全球生产和供应链条上起始的环节，维斯特霍夫正改变着祖辈传统的生产方式：为农场中的奶牛定制身份数码项圈，随时观察每头奶牛的健康以及饮食和运动情况，并将相关数据汇总到管理系统中；与此同时，自动挤奶系统观察记录着牛奶的品质，为检测提供依据。

　　在供应链的另一端，消费者只要掏出手机，扫描一下位于奶粉罐底的二维码，便可立刻获得关于这罐奶粉生产管控流程的全部信息，包括源头牧场的位置，当地空气和土壤的质量，运输流程，牛奶采集、生产、检测、出厂以及入关的准确日期等。

　　维斯特霍夫表示，新技术的应用提升了生产效率，更重要的是，为企业带来了声誉。“用户不仅买到了一罐奶粉，而且可以了解这罐奶粉背后所发生的故事”。

　　荷兰皇家菲仕兰康柏尼公司推出的这套产品信息溯源系统，是该公司推动供应链数字化变革的一项重要内容——通过大数据、沉浸式体验等数字技术，提升供应链的透明度和可靠性，满足消费者对产品质量可控性的需求。公司集团业务总监哈恩·坎普曼表示：“实现‘从牧场到餐桌全程管控’，是我们提出的核心竞争理念。未来，建立数字化供应链，将越来越成为企业保持竞争力的关键。”

　　供应链围绕核心企业，贯穿配套部件、中间产品以及最终产品，将供应商、制造商、分销商以至最终用户链接，成为一个整体的功能网络结构。其数字化变革，与工业和技术的整体发展密切相连。

　　麦肯锡咨询公司的报告《供应链4.0——下一代数字化供应链》指出，当前全球供应链已进入新的发展阶段，最大特点就是进一步向数字化转型。普华永道国际会计师事务所供应链管理专家斯蒂芬·施劳夫认为：“这一过程可以称为是供应链的4.0阶段。其广阔发展前景的背后，是工业4.0技术的强大支持。数字化供应链与智能制造、智能服务以及数字化商业模式共同构成工业4.0的核心内容。”

　　与传统线性结构的供应链不同的是，数字化供应链打破了以往供应链各环节的壁垒。通过超级数据分析，供应链的整体设计、可视物流、智能采购、智能仓储、智能零配件管理、自动投递等环节形成了一个完整的、网络状的有机生态系统。

　　供应链将更简洁、更高效、更智能

　　未来，在新技术的“加持”下，供应链将向更加智能、更加便捷、更加高效的方向发展。美国高德纳咨询公司的研究报告显示，新技术支持下的数字化供应链正在快速发展。据预测，到2023年，全球20%以上的仓储管理将引入增强现实（AR）等智能技术，50%以上的大型企业可能在供应链中应用人工智能、高级算法以及物联网等技术，50%以上的制造业企业的操作执行系统将与工业物联网技术平台相融合。

　　麦肯锡咨询公司供应链管理专家胡尔根·罗切认为，随着当前全球化进程中的不确定因素增加，供应链过长或过于复杂将导致其自身脆弱性增加，而新技术的应用为更好抵御供应链风险提供了有效的解决方案。比如，3D打印技术的应用，可在任何地方、任何条件下实现定制化生产，大大减少对供应商和进口商的依赖，同时有效降低了零配件的库存量和存储周期，以及长途运输的成本。与此同时，企业不必再因为考虑劳动力成本等问题将生产环节外包，而是可以将工厂设在离消费市场更近的地方，这不仅提升了物流的效率，而且使供应链变得更短、更简洁，将有效降低不可控风险。

　　英国雷石平衡基金发布的报告显示，利用区块链技术具有的信息去中心化、可验证性以及不可更改性等特点，可有效增加供应链环节中的透明度，减少供应链环节中的文书流程，极大提高供应链的效率。据统计，程序成本可占到整个运输成本的15%至50%。以海运为例，一艘集装箱货轮从东非行驶至欧洲，至少需要获得30个左右各级组织的书面许可。区块链技术的应用，可有效简化这一流程。

　　数字化供应链还更具智能性和灵活性。信息的及时共享以及先进算法下的大数据分析技术，可以使企业对供应链环节的变化提前做出预判，并随时做出调整，推动供应链管理从传统的“感应—反应”模式向“预测—执行”模式转变。以仓储环节为例，传统上，由于缺乏对需求的准确预判，为提高客户满意度，不得不长期预备大量商品及零配件。在数字化供应链中，通过在生产设备中安装的数据收集装置和无线射线识别装置，在生产端就可以将产品数据汇总到供应链控制中心，预判每件商品的维修周期，从而高效安排零配件的运输、存储的地点、时间和数量。

　　供应链变革不是新技术简单叠加

　　“数字化供应链的未来发展潜力巨大。”埃森哲管理咨询公司供应链专家乔纳森·格里高利表示：“我们预测，到2030年，仅工业互联网与物联网之间的融合，就能给全球经济带来超过14万亿美元的利润。”据预测，未来几年内，数字化供应链的应用，将可使企业运营成本降低30%以上、销售精准度提高50%、库存减少75%。

　　当前，供应链竞争在企业竞争中的重要性日益凸显，成为企业发展布局的重要内容。对此，施劳夫表示，数字化供应链的建立，绝不是各种新技术手段的简单叠加，其重点是要形成数字化供应链的发展战略。这不仅需要专业的技术人才储备以及推动形成数字化创新环境，还要求供应链管理者转变思维方式，从传统“救火队员”的方式转变到整体协调发展的思路上来，最大程度与各方建立深度合作。

　　坎普曼指出：“供应链变革的核心不仅是技术，更重要的是培养具有现代供应链管理意识的专业人才。此外，目前数字化供应链的很多技术尚不成熟，企业应根据自身供应链结构特点，选择合适的新技术应用进行试点，摆脱盲目依赖技术的思路，降低试错的成本。”

　　（本报布鲁塞尔电）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月14日 17 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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